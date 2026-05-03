U cijelosti pustili snimku Hammondove nesreće u Rimčevu superautomobilu

Jedna od najspekakularnijih stvarnih cestovnih nesreća, koja može konkurirati čak i onima u Formuli 1 ili Svjetskom rally prvenstvu, svakako je bila ona Richarda Hammonda u Rimac Conceptu One. Prije gotovo sedam godina, na snimanju jedne od epizoda popularne emisije "The Grand Tour", poznati je voditelj sjeo za volan Rimčeva strujnog superautomobila iako je snimanje već bilo gotovo, i odlučio još jednom proći isti zavoj.

Zamalo je završilo Hammondovom pogibijom, spasilačke ekipe izvukle su ga iz gorućeg automobila, no sve je prošlo bez težih posljedica. U novoj epizodi, koja je rekapitulacija originalnog serijala pod imenom The Grand-ish Tour, na kraju prve epizode Jeremy Clarkson, James May i, naravno, Hammond prisjećaju se tog dana zajedno s gledateljima koji imaju prilike vidjeti cijeli događaj od početka do kraja. – Nervozan sam, odjednom sam nervozan, govori u kameru smještenu u kabinu Hammond pri dolasku na liniju kretanja. – Idemo, daj im najbolje što možeš, Rich, gledajte najboljeg!, bodrio je sam sebe i krenuo moćnim Rimčevim sportašem. Izgledalo je da ide zaista dobro, da je bio koncentriran na komad zavojite ceste koji je trebao prijeći, činilo se da vodi automobil pravilno kroz zavoje. Cijelu je planiranu udaljenost prešao savršeno, kadrovi su izgledali zaista lijepo i atraktivno. Prošao je završnu liniju, no zatim se vidi da Hammond nije usporio. Nakon prolaska kroz liniju nastavio je voziti kao da ga još čeka dionica, pa je prebrzo ušao u sljedeći zavoj, izgubio kontrolu, a Concept_One se survao niz kosu livadu, višestruko se prevrćući, da bi na kraju planuo u požaru. "Sudar!" uzviknuo je netko, a prilog je pokazao kako je objektiv unutarnje kamere prestao snimati, dok je mikrofon još uvijek radio, pa su se čuli sablasni zvukovi. Slijedili su dim, vatrogasci, razbijeni rubnik kroz koji je Hammond proletio, Concept_One u plamenu i helikopter hitne pomoći.

– Pa jesi li zato položio za pilota helikoptera, da bi se sam mogao odvesti u bolnicu? – našalio se u emisiji Clarkson, aludirajući na Hammondove česte nesreće, od kojih je ova možda i najspektakularnija.