U četvrtak će posvuda biti manje hladno, ali uz vjetar još mnogima dosta 'gadno'

Nakon nekoliko dana lošeg vremena koji je olakšao ostajanje u zatvorenim prostorima zbog koronavirusa, mnogi naši sugrađani moći će uživati u osjetno toplijem vremenu.

Meterolog Zoran Vakula navodi kako će sljedećih dana biti toplije i to posebice od petka, te za vikend koji bi trebao biti većinom suh i barem djelomice sunčan.

U hladni četvrtak, ponegdje i petak, prevladavat će oblačno - i za ostajanje u domovima podnošljivije nego za vikend. Povremeno će još biti mjestimične oborine - u unutrašnjosti u početku još snijega, zatim uglavnom kiše, koja će češća biti na srednjem i južnom Jadranu.

Bit će još i prilično vjetrovito, na Jadranu uz najjaču buru u četvrtak, navodi Vakula za HRT.

Četvrtak: većinom oblačno i toplije

- U četvrtak će u istočnoj Hrvatskoj biti umjereno i znatno oblačno te uglavnom suho. Puhat će povremeno umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 1 °C, a najviša dnevna između 5 i 7 °C. Podjednaka temperatura zraka bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz većinom oblačno vrijeme, u noći i ujutro mjestimice sa snijegom, a zatim će snijeg ponegdje prijeći u susnježicu i kišu. Puhat će povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar - prognozirao je meterolog mr. sc. Dragoslav Dragojlović.

Kako navodi, u gorskim krajevima oblačno povremeno sa snijegom, uglavnom u noći i prijepodne uz stvaranje novog snježnog pokrivača, te će puhat umjeren i jak sjeveroistočni vjetar.

- Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano i uglavnom suho. Puhat će jaka i olujna, podno Velebita na udare i orkanska bura, pri ćemu će more biti valovito, mjestimice i jače valovito. Temperatura zraka u gorju između -4 i 2 °C. Uz obalu jutranja od 3 do 6 °C, a najviša dnevna između 9 i 11 °C. Na srednjem Jadranu promjenljivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Puhat će jaka i olujna bura. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti Dalmacije oko 2 °C, uz obalu između 6 i 9 °C, a najviša dnevna uglavnom od 10 do 15 °C.

Na jugu Hrvatske uz podjednaku temperaturu zraka će biti oblačno povremeno s kišom, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će jaka i olujna bura i istočni vjetar."

Toplije, za vikend većinom suho

- U petak u unutrašnjosti većinom oblačno ponegdje uz malo kiše. Od subote do ponedjeljka promjenjivo i većinom suho, uz osjetan porast dnevne temperature, a u utorak novo naoblačenje s oborinama uz pad temperature zraka Na Jadranu idućih dana djelomice sunčano, samo ponegdje uz malo kiše i to uglavnom u Dalmaciji. Potkraj ponedjeljka i u utorak na sjevernom dijelu mjestimice kiša i pljuskovi. U petak će bura oslabjeti, a zatim će puhati slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Novo jačanje bure vjerojatno u utorak - prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.