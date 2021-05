U centru Beograda eksplodirala plinska boca, pet osoba ozlijeđeno: 'Nisu mogli hodati, mi smo ih nosili'

1 / 9

31, May, 2021, Belgrade - A gas cylinder exploded this morning in Cika Ljubina Street in the very center of Belgrade, and then a fire broke out. Photo: Milos Tesic/ATAImages 31, maj, 2021, Beograd - U Cika Ljubinoj ulici u samom centru Beograda jutros se dogodila eksplozija plinske boce, a zatim je izbio pozar. Photo: Milos Tesic/ATAImages