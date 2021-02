MNOGE NEPOZNANICE

U Britaniji sve više djece obolijeva od rijetkog sindroma od kojeg je umro i dječak u Hrvatskoj

U Velikoj Britaniji i do 100 djece tjedno završava u bolnici zbog multisistemskog upalnog sindroma koji je u siječnju doveo i do smrti jednog dječaka u Hrvatskoj. To je znatno povećanje u odnosu na travanj prošle godine