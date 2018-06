U bačvama niknuo hotel s četiri sunca

Sezona traje sedam i pol mjeseci, a vraćaju se i pečenju rakije

Do radnika Marko Duvančić teško dolazi, što se pokazalo i ovoga proljeća kada za satnicu od 30 kuna nitko nije htio ići plijeviti vinograd. Na ovom OPG-u turistička sezona traje sedam i pol mjeseci pa je devetero zaposlenih tijekom cijele godine.

U vrijeme berbe grožđa potrebno je četrdesetak radnika.

Duvančići su u ponudi imali i domaće rakije, no od destilata su odustali nakon uvođenja trošarina jer je ispalo da po litri proizvedene žestice moraju državi odmah platiti 26 kuna, bez obzira na to hoće li je i kada prodati. No, prema svemu sudeći, vratit će se pečenju rakije jer je gosti traže.