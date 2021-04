U Austriji pada broj nezaposlenih. Vlada najavila kraj skraćenog rada

S obzirom na lagan, ali stalan pad broja nezaposlenih u Austriji i najavljeno „otključavanje“ Austrije planirano za 19. svibanj, austrijski ministar rada Martin Kocher najavio je u utorak na konferenciji za novinare u Beču da vlada namjerava krajem lipnja postupno okončati sadašnji model skraćenog rada, uveden zbog pandemije koronavirusa.

„Trenutačni je 356.216 osoba u Austriji prijavljeno kod AMS-a (op. državni Servis za zapošljavanje) da su nezaposleni, što je za 3.000 manje nego prije tjedan dana. Na doškolovanju je 77.380 nezaposlenih, što je za 30 više nego prošli tjedan“, rekao je Kocher dodavši:

„Lockdown na istoku zemlje koči dinamiku na tržištu rada“. Istakao je kako je „stoga smislen postupni izlaz iz sadašnjeg oblika modela skraćenog rada“. Ministar je napomenuo kako je model skraćenog rada kojim su spašena brojna radna mjesta posljednjih godinu dana „još uvijek najvažniji krizni element“.

Kocher je rekao kako se s „otključavanjem“ zemlje 19. svibnja skraćeni rad mora prilagoditi novim radnim uvjetima.

„Jer velikodušno postupanje kod uzleta može imati i negativne posljedice“, pojasnio je ministar rada, najavivši nakon 30. lipnja promjene.

„Očekujemo rast gospodarstva, posebice u trećem kvartalu. Kada ugostiteljstvo proradi odmah će se pokazati pozitivni učinci“, rekao je šef bečkog WIFO instituta Christoph Badelt, upozorivši kako dinamika rasta „ne može biti svugdje jednaka“.

Stoga, kako se je moglo čuti na Pressici, 1.srpnja bi trebala stupiti na snagu prijelazna faza primjene modela skraćenog rada. Peta po redu, čije će pojedinosti biti poznate najkasnije do kraja svibnja. Prethodno predstoje kako je najavljeno, usaglašavanje vladinih stavova sa socijalnim partnerima i s predstavnicima Udruge austrijskih industrijalaca.

U svakom slučaju, kako u utorak navode austrijski mediji savezna vlada priprema kraj sadašnjeg modela skraćenog vremena, jer sve više ljudi „otvaranjem“ Austrije, posebice ugostiteljstva, turizma, te kulturnih i sportskih priredbi, počet će uskoro ponovno raditi puno radno vrijeme. A osim toga do kraja lipnja, prema izjavama kancelara Sebastiana Kurza biti će svi koji to žele već cijepljeni. Do „otključavanja“ Austrije 19. svibnja, Kurz tvrdi da će (pro)cijepljeno biti već tri milijuna austrijske punoljetne populacije.