U Austriji od 29. svibnja ponovno dozvoljena vjenčanja i sprovodi uz nazočnost 100 osoba

Austrijsko ministarstvo zdravlja objavilo je u srijedu, pozivajući se na „Covid-19 novelu“ i daljnje popuštanje s mjerama da su od 29. svibnja u Austriji ponovno dozvoljena vjenčanja i sprovodi uz nazočnost do 100 osoba. Kako se u priopćenju navodi maske su i dalje obvezne, samo u zatvorenim prostorima.

Što se tiče držanja fizičkog razmaka od metra, on je i dalje obvezan za osobe koje nisu iz zajedničkog domaćinstva, ili nemaju sličan status tome, kao primjerice skupina gostiju koja zajednički stanuje u nekom smještajnom objektu.

Nova pravila propisana su i za prostore u kojima spava istovremeno više osoba, kao primjerice popularni „lageri“ u planinskim kućama. U tim je prostorima, kao i svim ostalim zatvorenim prostorima obvezno nošenje maske, a sigurnosni fizički razmak mora iznositi najmanje 1,5 metar (prethodno su planirana 2 metra). Ta odredba ne vrijedi, ako postoji mogućnost „prikladnim mjerama zaštite pregraditi prostor tako da se rizik zaraze smanji na minimum“, stoji u priopćenju.

Navedenom novelom propisuje se i obvezno nošenje zaštitnih maski na ulazu u smještajne objekte te na recepciji gdje osoblje dolazi u kontakt s gostima.

Novo popuštanje mjera nastavak je ovotjednog već predstavljenog koncepta labavljenja mjera na kulturnom području koje vrijede i za organizatore priredbi.

Od 1. srpnja u zatvorenim prostorima s označenim sjedalima dozvoljene su priredbe do 250 osoba, a na otvorenom do 500. Od 1. kolovoza priredbama u zatvorenom može biti nazočno 500 osoba, a na otvorenom 750. Iznimka su priredbe čiji organizatori izrade propisani sigurnosni koncept i od nadležnih organa dobiju dozvolu da u publici smije biti do 1.000 ljudi u zatvorenom prostoru, odnosno 1.250 na otvorenom.

Navedene brojke odnose se samo na publiku, a ne i na izvođače, organizatore i tehničko osoblje, pojašnjava se u priopćenju.