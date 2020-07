Tvrđava sv. Nikole izlivena u raskošnoj bijeloj čokoladi

Povodom treće obljetnice uvrštenja Tvrđave sv. Nikole na UNESCO popis svjetske baštine, Javna ustanova Priroda Šibensko – kninske županije i Kraš predstavili su jedinstveni suvenir. Ručno rađena Tvrđava sv. Nikole izlivena u bijeloj čokoladi izrađena je u sklopu Kraševe kolekcije „Hrvatska baština“, kojom hrvatski najveći i najstariji konditor slavi hrvatsku kulturu i naslijeđe. Ekskluzivni suvenir predstavljen je u jedinstvenom ambijentu tvrđave pred oko stotinjak uzvanika iz kulturnog i javnog života. Među njima bili su i župan Goran Pauk, te dogradonačelnik Danijel Mileta, koji nisu krili ponos što je Šibenik dobio reprezentativni službeni suvenir.

Posebno emotivan bio je Goran Pauk, koji je projektu obnove tvrđave posvećen od samog početka:

„Dan kada je Tvrđava sv. Nikole uvrštena na UNESCO popis mi je urezan u pamćenje. To priznanje je došlo nakon desetljeća rada na očuvanju, obnovi i uređenju ovog područja. Našu šetnicu u Kanalu svetog Ante godišnje posjeti preko sto tisuća ljudi. Trenutno uređujemo posjetiteljski centar vrijedan 26 milijuna kuna. Gotov je i projekt sveobuhvatne obnove tvrđave i sve je spremno za aplikaciju na EU fondove. Konačna i potpuna obnova tvrđave je dugotrajan projekt na kojem nastavljamo raditi, a njezino uvrštenje na UNESCO popis otvorilo nam je mnoga vrata i olakšalo put do konačnog cilja. Zato mi je posebno drago što smo danas dobili i slatki podsjetnik na te dane ponosa.“

Tvrđava svetog Nikole je spomenik kulturne baštine koji se nalazi u zaštićenom području prirode, značajnom krajobrazu Kanal – Luka kojim upravlja Javna ustanova Priroda Šibensko – kninske županije na čelu s ravnateljicom Anitom Babačić Ajduk:

„Kanal i tvrđava nisu samo turističke atrakcije, mjesto za posjećivanje i krasni motivi za razglednice. To je neprocjenjivo baštinsko blago koje smo dobili u naslijeđe i za koje odgovaramo budućim generacijama. Velika je to čast ali i ogromna odgovornost. To su simboli Šibenika. Dio našeg identiteta i naših sjećanja. Baš kao Katedrala svetog Jakova, slapovi Krke. Već duže vrijeme razmišljamo što je dovoljno veliko i snažno da se izradi i prezentira kao prvi službeni suvenir Tvrđave svetog Nikole. Respekt prema baštini kojom upravljamo ponukao nas je da izradu ekskluzivnog suvenira povjerimo našoj najstarijoj i najvećoj tvornici čokolade – simbolu kvalitete i našeg sretnog djetinjstva.“

KRAŠ prehrambena industrija Zagrebu, utemeljena 1911. godine, u svojim poslovnim počelima ima njegovanje tradicije i kvalitete. Kolekciju „Hrvatska baština“ kojom povezuje nacionalnu baštinu s vlastitom tradicijom i majstorskim kreacijama svojih stručnjaka, razvija tijekom posljednjih pet godina. Treći proizvod iz serije „Hrvatska baština“, raskošnu bijelu čokoladu „Tvrđava svetog Nikole“, otkrio je Slavko Ledić, predsjednik uprave Kraša:

Hrvatska baština u čokoladi Kraševa je oda hrvatskoj tradiciji i bogatoj kulturi s kojom smo duboko povezani. Svaki naš proizvod iz ovog projekta malo je umjetničko djelo vrhunskih majstorica Kraša. Šibenik je dobio jedinstveni i reprezentativni čokoladni suvenir u kolekciji u kojoj su još i Dioklecijanova palača iz Splita i Orlando iz Dubrovnika - kazao je Ledić.