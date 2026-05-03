Turistički bunt protiv Bruxellesa: Italija i Portugal pred odustajanjem od novih kontrola

Portugal i Italija mogli bi postati sljedeća turistička odredišta koja će odustati od kontroverznih graničnih provjera Europske unije, kako bi zaštitila britanske turiste od „kaotične” provedbe novog sustava, procjenjuju stručnjaci iz turističkog sektora.

Grčka je već odgodila primjenu novih pravila Sustava ulaska/izlaska (EES) za britanske putnike do rujna, nakon što su ona uzrokovala velike gužve i dugotrajna čekanja. Prema tim pravilima, svi posjetitelji izvan EU-a moraju se na posebnim kioscima u zračnim lukama i na graničnim prijelazima podvrgnuti prikupljanju biometrijskih podataka, skeniranju lica i uzimanju otisaka prstiju.

Portugal već sada u praksi propušta putnike bez zadržavanja kada redovi postanu predugi, a zajedno s Italijom očekuje se da će, po uzoru na Grčku, prije svibanjskih praznika omogućiti ulazak turista uz klasični pečat u putovnici. Španjolska, Francuska i Hrvatska također bi mogle slijediti taj primjer, dok se sustav EES, prema riječima stručnjaka, „urušava poput kule od karata”, opterećen neispravnom biometrijskom tehnologijom i nedostatkom osoblja, piše DailyMail.

Seamus McCauley iz turističke tvrtke Holiday Extras upozorava kako će mnoge zemlje biti prisiljene suprotstaviti se Bruxellesu kako bi zaštitile egzistenciju građana koji ovise o turizmu. „Države neće mirno promatrati kako Grčka preuzima njihov turistički promet samo zato što ondje nema zastoja zbog EES-a u zračnim lukama. Takav bi scenarij bio politički neodrživ jer su radna mjesta u pitanju”, istaknuo je McCauley.

Dodao je kako je uvođenje sustava „potpuni fijasko”: „Britanski turisti grčkom gospodarstvu donose 3,5 milijardi eura godišnje i Grčka je s pravom zaključila da to neće dovoditi u pitanje zbog sustava koji ne funkcionira kako treba.” McCauley smatra „gotovo izvjesnim” da će Portugal i Italija uskoro slijediti isti put: „Nakon toga bi se cijeli sustav mogao urušiti poput kule od karata, jer nitko ne želi izgubiti turističke prihode samo zato da bi formalno udovoljio pravilima Europske unije.”

Analiza tvrtke Holiday Extras obuhvatila je broj britanskih posjetitelja, ozbiljnost kašnjenja, gospodarsku važnost turizma te dosadašnju sklonost pojedinih država da se suprotstave pravilima EU-a. „Grčka je prva istupila, Portugal već povremeno suspendira pravila, a drugi će je gotovo sigurno slijediti. Nešto se mora promijeniti”, zaključuje McCauley.

Stručnjaci za putovanja drže kako je Europska unija u praksi nemoćna kada je riječ o sankcioniranju Grčke i potencijalnih sljedbenika. Novčane kazne koje bi mogla izreći neusporedive su s dodatnim prihodima od turizma koje zemlje ostvaruju izbjegavanjem kaosa u zračnim lukama. Čak i u slučaju da EU pokrene postupak protiv Grčke pred Europski sud pravde, odluka bi stigla tek nakon završetka ljetne turističke sezone, do kada bi Grčka već ponovno aktivirala EES.

Zrakoplovna kompanija Ryanair također je pozvala turističke destinacije, uključujući Francusku, Španjolsku, Italiju i Portugal, da privremeno obustave primjenu sustava. Operativni direktor Neil McMahon poručio je: „Vlade pokušavaju uvesti nedovršen informatički sustav usred najintenzivnijeg dijela turističke sezone. Putnici snose posljedice, čekaju satima na graničnoj kontroli, a neki čak propuštaju letove. Rješenje je jednostavno: sustav treba suspendirati do rujna.”

Sustav EES u potpunosti je uveden prošlog mjeseca u državama schengenskog prostora, 25 od 27 članica EU-a, uz Island, Norvešku, Lihtenštajn i Švicarsku. Putnici s putovnicama izvan Schengena pri ulasku i izlasku iz EU-a moraju dostaviti dodatne podatke, uključujući sken lica i otiske prstiju. Association of British Travel Agents savjetovala je turistima korištenje aplikacije EES, koja omogućuje unaprijednu registraciju biometrijskih podataka.