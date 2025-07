Trumpov biograf: Trump i Epstein su bili najbolji prijatelji, no prijateljstvo je naglo završilo 2004.

Prijateljstvo Donalda Trumpa i Jeffreyja Epsteina, koje je započelo još osamdesetih godina, bilo je jedno od istaknutijih u visokim društvenim krugovima New Yorka i Floride. Gotovo petnaest godina bili su česti gosti na zabavama, a nerijetko su zajedno fotografirani u Trumpovom ekskluzivnom klubu Mar-a-Lago u Palm Beachu. Sam Trump je 2002. godine za magazin New York izjavio kako Epsteina poznaje petnaest godina, opisavši ga kao "sjajnog tipa" s kojim se zabavno družiti, dodavši kako i on uživa u lijepim ženama, a mnoge od njih su, kako je rekao, "mlađe životne dobi". Njihova bliskost nije bila samo društvene prirode; dokumentirani su i Trumpovi letovi Epsteinovim privatnim zrakoplovima između 1993. i 1997. godine, što svjedoči o povjerenju i prisnosti koja je tada postojala među njima.

"Ne bi bilo neobično da su bili bliski prijatelji", rekao je Michael Wolff, Donaldov biograf koji tvrdi kako su američki predsjednik i Jeffrey Epstein bili "najbliži prijatelji" od 1989. do 2004. godine, prenosi Sky News. Idila je, međutim, naglo prekinuta oko 2004. godine, a razlog nije bio moralan, već isključivo poslovan. Prema dostupnim informacijama, dvojac se sukobio oko kupnje vile na obali u Palm Beachu. Obojica su željela istu nekretninu, no Trump je na kraju bio vještiji i, kako navode izvori, doslovno preveslao Epsteina u nadmetanju, osiguravši vilu za sebe.

"Mislio je da je najbolji ponuđač s cijenom od 36 milijuna dolara i poveo je svog prijatelja Trumpa sa sobom da pogleda kuću i savjetuje ga kako premjestiti bazen", rekao je Wolff. "Njegov prijatelj Trump ga je zaobišao i ponudio 40 milijuna dolara" dodao je.

Taj potez označio je kraj njihovog prijateljstva. Nakon te epizode, javni zapisi o njihovim susretima gotovo da i ne postoje, a nekadašnji prijatelji krenuli su potpuno odvojenim putevima. Na pitanje kako se Trump nosio s optužbama, Wolff je rekao da se američki predsjednik snašao kroz "poricanje i zamagljivanje".

Kada su Epsteinovi monstruozni zločini godinama kasnije izašli na vidjelo, a on postao najozloglašeniji seksualni prijestupnik u Sjedinjenim Američkim Državama, Trump je počeo sustavno umanjivati važnost njihove veze. U javnim istupima tvrdio je da s Epsteinom nije razgovarao petnaest godina, da "nije bio njegov obožavatelj" te da je njihova veza bila površna.

Iako predsjednik Trump danas kategorički poriče bilo kakvo saznanje o Epsteinovim kriminalnim aktivnostima, tvrdeći da je prekinuo kontakt s njim znatno prije nego što su zločini postali javno poznati, fotografije i svjedočanstva iz devedesetih i ranih 2000-ih ostaju kao trajni podsjetnik na složenu i mračnu vezu koja ga i danas proganja.