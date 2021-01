'Trumpov bijes': Noću je zvao Woodwarda, govorio mu da je virus gadan, ali nije poduzeo ništa

Virus je mnogo smrtonosniji od gripe, možda pet puta, tako nekako. Vrlo čudno. Širi se zrakom, što je uvijek gore nego kad se širi dodirom. Stvari ne morate dodirivati, je li tako? Ali kad je riječ o zraku, samo udahnete i tako se prenosi. Zato je situacija škakljiva. Vrlo je delikatna, američki predsjednik Donald Trump izdeklarirao je detalje razgovora s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, koji je vodio dan ranije, novinaru Bobu Woodwardu.

Otkad je Woodward, legenda američkog novinarstva, započeo rad na knjizi “Bijes” o Trumpu, koja otkriva kako je pandemija koronavirusa razotkrila Trumpovu nesposobnost vođenja, njegove kontradikcije i skrivanje istine, što ga je naposljetku i vjerojatno stajalo mandata, predsjednik bi ga često zvao navečer i jednostavno razgovarao. Knjiga je u prodaji, a izdavač hrvatskog izdanja su 24 sata.

– Zovem ga noćni vrebač. Ima tu vrstu divlje energije. U 50 godina, koliko se bavim novinarstvom, nikad nisam iskusio ništa slično – kazao je novinar, čiji su izvještaji o aferi Watergate rezultirali ostavkom Richarda Nixona, o, kako kaže, nadrealnom periodu u kojem je pripremao drugu knjigu o Trumpu.

Prva, naslovljena “Strah”, razljutila je – a malo i udarila na taštinu – sad već bivšeg predsjednika pa je svim silama inzistirao da Woodward napiše nastavak dajući mu uvid iz prve ruke u funkcioniranje Bijele kuće i pristup zatvorenim sastancima. No nije stao na tome. Uz 17 intervjua Trump je često nazivao Woodwarda navečer, nekad i oko 22 sata, nekad i vikendom. Tako je bilo i navečer u petak 7. veljače 2020. Dva dana prije Trump je bio oslobođen na senatskom suđenju za opoziv, no to nije bila tema razgovora.

– Došlo je do zanimljivog pogoršanja u vezi s virusom u Kini – rekao je.

Večer prije razgovarao je s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i tad mu je bilo jasno kakvu opasnost predstavlja virus. Ipak, u javnosti je neprestano umanjivao opasnost koja će se razviti u krizu i možda odlučiti o ishodu predsjedničkih izbora

. – Nisam htio preuveličati virus – rekao je Trump. “I sad ga ne želim preuveličati jer ne želim izazvati paniku.” To je objašnjenje postalo Trumpova mantra. Dok je javno minimizirao opasnost od virusa, 406 tisuća Amerikanaca preminulo je od zaraze. Woodwardova prva knjiga o Trumpovu mandatu, “Strah: Trump u Bijeloj kući”, objavljena je sedamnaest mjeseci prije njegova telefonskog poziva 7. veljače.

U “Strahu” je Trump opisan kao “emocionalno napet, ćudljiv i nepredvidljiv vođa” koji je izazvao krizu vlasti i “živčani slom izvršne grane najmoćnije zemlje na svijetu”. Dok je o “Strahu” govorio na televiziji, pitali su ga Bijes što misli o Trumpovim liderskim sposobnostima.

– Molimo Boga da se ne dogodi kriza – rekao je tada Woodward. Trump se odbio intervjuirati za “Strah”, ali je pomoćnicima redovito govorio da žali zbog toga. Zato je pristao na intervju za knjigu “Bijes”, tako nazvanu jer je Trump novinaru jednom prilikom rekao da “ne zna zašto, ali da u ljudima izaziva bijes”.

– Kakav je plan za idućih osam do deset mjeseci? – Da sve obavim dobro. Da sve obavim doista dobro. Da dobro vodim zemlju.” – Kako definirate “dobro”?

– Gledajte, kad vodite zemlju, čeka vas mnogo iznenađenja. Dinamit je iza svakih vrata – kazao je Trump te je, umjesto uobičajenog optimizma, navijačkog raspoloženja ili ljutnje, zvučao zloslutno, čak i nesigurno, s tračkom neočekivanog fatalizma.

– Dogodi se Boeing. Boeing je bio najbolja tvrtka na svijetu, a onda je iznenada načinio taj veliki, veliki krivi korak. A to je naštetilo zemlji. General Motors ode u štrajk. Nisu to trebali učiniti. Trebali su to nekako riješiti. Ali nisu mogli. Pa su počeli štrajk. Stotine tisuća ljudi ne radi. Sve se te stvari događaju. A vi ih morate popraviti.

“Dinamit je iza svakih vrata” činila mi se najsamosvjesnijom izjavom o opasnostima, pritiscima i odgovornostima predsjedničke dužnosti koju sam javno ili privatno ikad čuo od Trumpa, smatra Woodward. A Trumpov dinamit je bio koronavirus. I to su mu savjetnici jasno rekli još u siječnju 2020 Tijekom predsjednikova dnevnog izvješća održanog u utorak 28. siječnja 2020. poslijepodne rasprava u Ovalnom uredu prebacila se na zagonetnu virusnu zarazu sličnu upali pluća u Kini.

“Bit će to najveća prijetnja nacionalnoj sigurnosti u vašem mandatu”, rekao je Trumpu Robert O’Brien, savjetnik za nacionalnu sigurnost, najodlučnije i najuvjerljivije što je mogao. Trump je podignuo glavu.

– Bit će to najgora stvar s kojom ćete se suočiti – ustrajao je O’Brien. – Slažem se s tim zaključkom – nadovezao se Matt Pottinger, zamjenik savjetnika za nacionalnu sigurnost. Sedam godina živio je u Kini, a tijekom epidemije SARS-a bio je novinar Wall Street Journala i odlikovani bivši obavještajni časnik.

– Što znaš o tome? – upitao ga je Trump. Pottinger mu je odgovorio da je posljednja četiri dana stalno nazivao liječnike u Kini i Hong Kongu s kojima je ostao u kontaktu i koji su imali potrebno znanstveno zaleđe. I pratio je kineske društvene mreže.

– Hoće li biti loše kao 2003.? – pitao je jednog od svojih kontakata u Kini.

– Zaboravi na SARS 2003. – odgovorio mu je taj stručnjak: – Bit će sličnije pandemiji gripe 1918. – Zašto misliš da će biti gore nego 2003.? – pitao je Trump, a onda odmah: “Što ćemo učiniti s tim u vezi?”

Zabraniti putovanja iz Kine bio je prvi odgovor, što je Trump i učinio 31. siječnja, što će kasnije isticati kao veliki uspjeh koji je spasio živote, no istovremeno i dalje inzistirajući kako velike opasnosti nema. Privatno, znao je da je drugačije.

Razgovori sa sinom

– Ovo je gadna stvar. Gadna situacija – rekao je Trump o koronavirusu 19. ožujka 2020. Woodwardu.

U telefonskom razgovoru od 40 minuta Trump je triput spomenuo priču o tome kako je 31. siječnja strancima iz Kine odlučio zabraniti ulazak u Sjedinjene Američke Države. Bila je to odluka koja je spriječila “mnogo smrti”, rekao je. Otkrio je da je i s 13-godišnjim sinom Barronom razgovarao o virusu: – Rekao mi je: “Tata, što se to događa? Što se događa?” A ja sam mu odgovorio: “Nešto jako loše, ali sve ćemo riješiti.”

Foto: REUTERS

– Pitao me kako se to dogodilo. Odgovorio sam mu: “Došlo je iz Kine, Barrone, jednostavno rečeno. Došlo je iz Kine. Trebalo je biti zaustavljeno. I da ti iskreno kažem, Barrone, trebali su dva mjeseca ranije otkriti da imaju problem. I onda svijet ne bi... sad se raširilo u 141 zemlju.” I rekao sam mu: “Svijet sad ne bi imao ovaj problem. Mogli smo ga ranije zaustaviti. A oni nisu htjeli učiniti... samo su čekali i čekali. Držali su to u tajnosti. A onda su do nas počele dolaziti vijesti.” Rekao sam mu kako je sve išlo. I rekao sam mu: “Sad je cijeli svijet zaražen i pogođen ovime” – prenio je Trump razgovor sa sinom.

Bilo je očito da je predsjednik svjestan kritika na račun svoje reakcije na koronavirus, smatrao je Woodward, ali i da je svjestan smrtonosne ozbiljnosti bolesti.

– Djelomice je u pitanju misterioznost. A djelomice žestina. Znate da kad napadne, napadne pluća. I ne znam... kad nekoga pogodi, kad ga pogodi, a sad se otkriva i da ne pogađa samo stare ljude, Bobe. Jučer i danas saznali smo neke zastrašujuće činjenice. Ne pogađa samo stare, starije. Pogađa i mlade ljude, mnogo mladih – kazao mu je Trump. Woodward ga je pitao je li ikad sjeo sâm s Anthonyjem Faucijem, kad ga je Trump iznenada prekinuo.

– Da, valjda, ali iskreno, nemam baš vremena za to, Bobe. Ovo je vrlo zaposlena Bijela kuća. Mnogo toga se događa. A onda se ovo pojavilo – bio je kratak.

Ma koliko bio zaposlen i ma koliko se drugih stvari događalo, iskreno sam se pitao što je moglo biti važnije od ovoga. Uostalom, Trump je našao sate i sate za razgovor sa mnom, primijetio je Woodward. Kad su iz Italije počele stizati vijesti o umiranju, o nedostatku respiratora te liječničkim odlukama kome pomoći, a kome ne, suprug Trumpove kćeri Ivanke Jared Kushner iznio je uvjerenje da se “ljude koji umiru na bolničkim nosilima jer ne mogu dobiti respirator nije moglo politički preživjeti”. Kushner je vijest o respiratorima prenio Trumpu koji je taj dan poslije nazvao najstrašnijim u životu i ispričao da je timu rekao da “preokrenu nebo i zemlju” i nabave respiratore. Potom je gurao hidroksiklorokin, gotovo kao panaceju, ali ni sam nije bio uvjeren da djeluje.

Toplo-hladno sa Xijem

– E sad, veliki sam obožavatelj hidroksiklorokina. Možda ne djeluje, a možda i djeluje. Ako djeluje, nitko mi neće pripisati zasluge za to, a ako ne djeluje, svalit će krivnju na mene. OK? Ali to je u redu. Ne smeta mi. Ali mi smo... imamo milijune... naručili smo milijune doza hidroksija. Naručili smo milijune... imamo milijune... imamo zalihe – kazao je novinaru.

Tijekom krize, u nekoliko je navrata razgovarao s kineskim predsjednikom Xijem. Hvalio ga je: – Mislim da će dobro obaviti posao. U rekordnom je vremenu izgradio nekoliko bolnica. Znaju što rade. Vrlo su dobro organizirani. A mi ćemo vidjeti. Surađujemo s njima. Šaljemo im štošta, opremu i mnogo drugih stvari. A naš je odnos vrlo dobar. Mnogo bolji nego prije. Prije je bio napet zbog trgovinskog sporazuma. Dugo smo i ugodno razgovarali. Ali naš je odnos dobar. Mislim da se sviđamo jedan drugome. Nešto prije toga Trump je Woodwardu govorio kako se oštro sukobio s predsjednikom Xijem o kineskom planu da 2025. Kina prestigne Sjedinjene Američke Države i postane glavni svjetski proizvođač u deset visokotehnoloških industrija, od automobila bez vozača do biomedicine.

– To me jako vrijeđa – rekao je Trump Xiju.

Predsjednik je također s vatrenim ponosom rekao da “do nogu tuče Kinu u trgovini” te da je zaslužan što je kineska godišnja stopa rasta prešla u negativne brojeve.

– O, da, bilo je prepirki – priznao je Trump, ali su one, smatrao je, izglađene, pa su uglavnom razgovarali o virusu. Pitao je Xija što je učinkovito u borbi s virusom. Koji su lijekovi i terapije imali dobre rezultate u Kini? Učinkoviti su karantena, zatvaranje svega i socijalna distanca, odgovorio mu je Xi. Rekao je da je zatvaranje Wuhana spriječilo širenje virusa u ostatak svijeta. Usto pomažu rano otkrivanje, rano testiranje, rana karantena i rano liječenje, rekao je kineski predsjednik. Pomoglo bi, dodao je Xi, i kad bi američki dužnosnici – od kojih su mnogi preuzeli izraz “kineski virus” od Trumpa – prilagodili svoje komentare. Trumpova je odluka da koronavirus javno naziva “kineskim virusom” potaknula dio osoblja Bijele kuće da još žešće kritiziraju Kinu.

No Trump im je rekao: “Ne možete raditi ta sranja”, i brzo im stao na kraj. Idućeg je dana Trump na brifingu aludirao na razgovor sa Xijem i rekao: “Možete ga zvati bacilom, možete ga zvati gripom, možete ga zvati virusom. Znate, možete ga zvati hrpom različitih imena. Nisam siguran da itko zapravo zna što je.” Takvo poigravanje i mijenjanje mišljenja ostavilo je Woodwarda u jednom trenu očajnim. “Trump mi se ni u jednom trenutku nije činio voljnim mobilizirati saveznu vladu i stalno sam imao dojam da gura probleme pojedinim državama. Nije bilo nikakve prave teorije upravljanja slučajem ni organizacije golemog pothvata izlaženja na kraj s jednom od najsloženijih kriznih situacija u kojima se SAD ikad našao”, stoji u knjizi.

O liderskim sposobnostima Trumpa detaljno su govorili i tadašnji ministar obrane general Jim Mattis, koji je direktoru nacionalne obavještajne službe Danu Coatsu rekao da je gospodin Trump “opasan” i “nesposoban” za predsjednika. Stalno se s Trumpom sukobljavao zbog saveznika. Mattis je znao da su Europljani u NATO-u te saveznici na Bliskom istoku, Južna Koreja i Japan ključni. Te je odnose trebalo njegovati i štititi. Što je, pitao se Mattis, potaknulo Trumpa da pomisli da itko može sâm uspjeti na svijetu? Koje je proučavanje povijesti, kakvo intelektualno promišljanje moglo osobi dat vjeru u takvo što? Zemlji su uvijek bili potrebni saveznici. A to je bila tragedija Trumpova vodstva i zaključak svega: “Bilo je neobjašnjivo misliti drukčije. Neobranjivo. Bio je to šovinizam. Zavedeni oblik nacionalizma. To nije bilo domoljublje.” Trump će ostaviti trajne posljedice na zemlju.

– Degradacija američkog eksperimenta je stvarna. Opipljiva. Istina više ne upravlja izjavama iz Bijele kuće. Nitko im ne vjeruje − čak i oni koji vjeruju u njega, nekako u njega vjeruju, a da ne vjeruju ono što govori – kazao je Mattis. Trump je odjednom htio povući američke postrojbe iz Afganistana i Južne Koreje. I to odmah. Bez čekanja.

– Povucite ih! – zapovjedio je Trump. – To je ludo i opasno – kazao je Mattis. Bez plana ni obzira prema ljudskoj dimenziji − kako će to utjecati na postrojbe, saveznike, svijet − a ni osjećaja težine predsjedničkog položaja.

– Predsjednik nema moralni kompas – smatrao je Mattis. A što o njemu misli Trump, vidjelo se kod rasprave o uvođenju carina. Trump je smatrao da je domaća proizvodnja čelika ugrožena jeftinijim uvoznim čelikom.

Foto: Reuters/PIXSELL/Ilustracija

– Imam Sjevernu Koreju, imam Siriju i imam Afrički rog. Sve gori. Briga me za čelik – kazao je Mattis.

Ali bilo mu je stalo do saveza s Južnom Korejom − velikim izvoznikom čelika. Carina bi mogla jako naštetiti važnom odnosu s Južnokorejcima. No Trump je želio drugačije. U Ovalnom uredu došlo je do razmjene mišljenja u koju je bio uključen i predsjednik koji je rekao kako generali nisu dovoljno odlučni kad je riječ o carinama na čelik i aluminij te da im je više stalo do saveza.

– Moji su jebeni generali obična gomila pičkica. Više im je stalo do njihovih saveza nego do trgovinskih sporazuma – kazao je. Da predsjednik tako govori pred podređenima poput Byersa i drugih, bilo je neviđeno narušavanje temeljnog načela vodstva − hvali javno, kritiziraj privatno. Kod Trumpa je sve bilo obrnuto. Woodwardu je govorio o strahu od virusa, a onda javno umanjivao opasnost. No i sam je bio kontradiktoran. U intervjuu 13. travnja Trump je nastavio o virusu.

– Prenosi se tako lako da ne možete vjerovati. Neki dan sam bio u Bijeloj kući. Imao sam sastanak s deset ljudi u Ovalnom uredu kad je neki tip kihnuo. Ništa strašno, samo je kihnuo. Svi su pobjegli glavom bez obzira, OK? Uključujući i mene – kazao je Trump. – Izlažete se riziku da ga dobijete, naravno. Brine li vas to? – Ne, ne brine me. Ne znam zašto, ali ne brine me – odgovorio je i preusmjerio razgovor prema jednoj od omiljenih tema.

– Boeing je u velikim problemima – rekao je. “Nije baš da će netko sad kupiti 50 aviona.” Činilo se da je u proljeće 2020. Trump zaratio s pravilima. Kad je Centar za kontrolu bolesti 3. travnja izdao nove smjernice s preporukom Amerikancima da nose maske, Trump je na sastanku radne skupine za koronavirus toga dana rekao kako je nošenje maske dobrovoljno.

– Mislim da je ja neću nositi. Samo ne želim to... Ne znam, da sjedim u Ovalnom uredu za onim prekrasnim stolom Resolute – glasovitim stolom Resolute – i da nosim masku dok dočekujem predsjednike, premijere, diktatore, kraljeve, kraljice, ne znam ni ja koga. Nekako ne vidim sebe da to činim – ustrajao je.

“Trump nije pravi čovjek za taj posao”

No daleko od kamera predsjednik je bio turobna raspoloženja. – Boleština – rekao je predsjednik Trump Woodwardu kad ga je nazvao na Cvjetnu nedjelju 5. travnja. Predsjednik je odustao od plana da otvori zemlju do Uskrsa. Zvučao je rezignirano, gotovo krotko.

– Strašna je to stvar. Nešto nevjerojatno. Možete li vjerovati? Ide tako brzo, bjesomučno. Ako si pogrešna osoba i to te uhvati, život ti je više-manje gotov ako si u pogrešnoj skupini. Našoj dobnoj skupini – povjerio se novinaru. Trump je imao 73 , a Woodward 77 godina. Gotovo pedeset godina pisao je o devet predsjednika. Trump je imao stvarna postignuća koja nisu dovoljno dobro shvaćena, zaključuje Woodward.

Zamjena NAFTA-e, nazvana USMCA, pravi je uspjeh. Trump ima pravo kad kaže da je trgovinski deficit s Kinom od oko 500 milijardi dolara pljačka.

No predsjednik mora biti voljan podijeliti najgore sa svojim narodom, loše vijesti s dobrima. Svi predsjednici imaju važnu obvezu informirati, upozoravati, zaštititi, odrediti ciljeve i najbolje nacionalne interese. Trebao bi to biti istinit odgovor svijetu, osobito u krizi. Trump je, umjesto toga, kao vladajuće načelo svoga mandata uz dignuo osobni impuls. Kad se njegova predsjednička izvedba pogleda u cjelini, mogu zaključiti samo jedno: Trump nije pravi čovjek za taj posao, napisao je Woodward na kraju knjige. Izbori su to potvrdili