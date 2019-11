Trumpa optužio i veliki prijatelj – jedan od njegova 'tri amigosa'

Američki Kongres sutra bi mogao imati sve elemente koji su potrebni za glasovanje o opozivu predsjednika Donalda Trumpa. Svjedočenje veleposlanika u Europskoj uniji Gordona Sondlanda zadalo je Trumpu izuzetno težak udarac. On je potvrdio da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski bio ucijenjen i da je Trump obustavio vojnu pomoć toj zemlji sve dok Zelenski javno ne proglasi da je otvorena istraga protiv sina Joea Bidena, i to zbog upletanja u ukrajinsku kompaniju u kojoj je bio visoko pozicioniran, a koja je navodno bila umiješana u lažiranje rezultata predsjedničkih izbora u SAD-u 2016. godine.

Uz to je Sondland u cijelu priču upleo i niz dužnosnika američke administracije koji su za sve te Trumpove ucjene znali. Sondland je potvrdio da je Rudy Giuliani, Trumpov osobni odvjetnik, bio duša i srce toga procesa i da je on osobno Zelenskom ponudio da će biti pozvan u službeni posjet Bijeloj kući samo otvori li istragu.

Bogati hotelijer i donator

Gordon Sondland zanimljiva je osoba u Trumpovoj administraciji. On nije političar niti ima diplomatskog iskustva, ali je bogati hotelijer koji je u prvoj Trumpovoj kampanji bio izuzetno darežljiv donator. Bijela kuća strahovala je od njegova svjedočenja zato što je on pripadnik grupe „tri amigosa“ koje je Trump koristio kako bi State Department udaljio i isključio iz gotovo svih poslova oko Ukrajine. U određenom trenutku Sondland je shvatio ozbiljnost situacije i mogućnost da i njega cijela ta afera povuče u svoj vrtlog i odvede ga do optužbi koje bi za njega mogle loše završiti.

– Djelovao sam u dobroj vjeri. U svakom sam se trenutku protivio obustavi vojne pomoći Ukrajini jer se radi o zemlji koja je zapravo u ratu i kojoj je ta pomoć životno potrebna. Nisam sudjelovao u nekakvoj divljoj diplomaciji koje je nastala i izišla iz Bijele kuće. O svemu sam redovito informirao State Department i Vijeće za nacionalnu sigurnost – svjedočio je Sondland i naglasio kako su o poslovima s Ukrajinom bili informirani potpredsjednik Mike Pence i državni tajnik Mike Pompeo.

No iz ureda spomenute dvojice došla su priopćenja da oni nisu imali nikakvih saznanja o Sondlandovim poslovima. Ispitivačima je vrlo otvoreno rekao da je Trumpova zamisao da se ucjenjuje Ukrajima bila zasnovana na teoriji zavjere po kojoj je Rusija preko Ukrajine, odnosno preko servera kompanije Burisma, u kojoj je bio Bidenov sin, utjecala na rezultate predsjedničkih izbora 2016.

– Gospodin Giuliani od Ukrajine i njezina predsjednika zatražio je da javno, preko televizije, objave pokretanje istrage. Giuliani je pri tome izražavao želje predsjednika Trumpa i naglašavao da je to njemu izuzetno važno – kazao je Sondland i naglasio da je Trumpu i Giulianiju bilo važnije da Zelenski javno kaže da otvara istragu nego da se ta istraga doista i provede.

Već je njegova uvodna riječ, točnije tekst od 19 stranica, bio težak udarac republikancima koji sudjeluju u ispitivanju svjedoka i čija je zadaća da obrane predsjednika. Sondland je također kazao kako ga je Trump uputio da se oko svih poslova s Ukrajinom dogovara s Giulianijem, što je veleposlanik smatrao neprimjerenim zato što je Giuliani Trumpov osobni pravnik, a ne član administracije ili dužnosnik u Bijeloj kući.

Još dva svjedočenja

Trump je na Sondlandovo svjedočenje reagirao krajnje zbrkano čitajući pred novinarima tekst s cedulje napisan velikim slovima.

– Ja ne želim ništa. Ne želim nikakvu uslugu za protuuslugu, ali pozivam predsjednika Zelenskog da učini pravu stvar – rekao je Trump novinarima ukrcavajući se u predsjednički helikopter Marine One.

Nakon Sondlanda dolazi još dvoje krunskih svjedoka. Fiona Hill, dužnosnica je u Vijeću za nacionalnu sigurnost i stručnjakinja za Rusiju. Drugi svjedok je David Holmes, politički savjetnik u veleposlanstvu u Kijevu koji je čuo sve telefonske razgovore vezane za ovu aferu.