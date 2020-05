Trump želio napakostiti Kini, a samo će povećati njezin utjecaj u WHO-u

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da SAD prekida odnose sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO), obrazloživši kontroverznu odluku tvrdnjom da WHO nije proveo reforme koje je Trump zatražio prije nekoliko tjedana i da je postao “marioneta Kine”. Objavivši da će prestati financirati WHO i da će sredstva što ih je SAD dosad izdvajao za WHO preusmjeriti drugim organizacijama koje se bave globalnim javnim zdravstvom, Trump je ponovio svoje optužbe da su kineske vlasti sudjelovale u prikrivanju “wuhanskog virusa”, što je, kako je rekao, prouzročilo globalnu pandemiju i odnijelo sto tisuća američkih života. WHO, optužuje Trump, nije na vrijeme alarmirao svijet o otkriću novog virusa, čime je pokazao da je u službi Kine.

Skretanja pozornosti

– Kina potpuno nadzire WHO iako plaća samo 40 milijuna dolara godišnje, dok SAD plaća oko 450 milijuna dolara godišnje. Objasnili smo im koje reforme moraju provesti, no oni su odbili djelovati – optužuje Trump, ponavljajući da je WHO koncem siječnja osudio njegovu zabranu zračnog prometa s Kinom, u vrijeme kada su kineske vlasti, nakon što je izbila epidemija koronavirusa, zabranile putovanja unutar Kine, ali ne i između Kine i svijeta, zbog čega se virus proširio svijetom.

Na istoj konferenciji za novinare Trump je zaoštrio odnose s Kinom nakon što je Peking izglasao sporni zakon o nacionalnoj sigurnosti u Hong Kongu, koji dovodi u pitanje autonomiju bivše britanske kolonije, koja je 1997. vraćena Kini. Trump je najavio da će Hong Kong izgubiti povlašteni položaj u trgovini sa SAD-om, a razmišlja i o dodatnim mjerama protiv Kine, poput ograničavanja broja kineskih studenata koji studiraju na američkim sveučilištima i zabrani prodaje informatičke opreme kineskoga tehnološkog diva Huaweija američkim kompanijama, kao i drugim kompanijama koje surađuju s američkim kompanijama.

Trumpova odluka o prekidu odnosa s WHO-om samo je nastavak njegove kampanje protiv te organizacije, u kojoj je Trump pronašao novog političkog neprijatelja i glavnog krivca za sve pogreške koje se pripisuju njemu i njegovoj administraciji. Struka već danima upozorava kako je Trumpovo umanjivanje opasnosti od novog virusa utjecalo na činjenicu da su SAD i američki zdravstveni sustav pandemiju dočekali nespremni. Istina je da je Trump među prvima ukinuo zračni promet između SAD-a i Kine, ali na tome je i ostalo, jer je njegova administracija propustila napraviti druge stvari koje bi osigurale bolji odgovor na pandemiju koronavirusa. Prema nedavnoj studiji Sveučilišta Columbia, da je u SAD uvedena karantena najkasnije 1. ožujka, čak 83 posto smrti zbog koronavirusa u SAD-u moglo je biti spriječeno. Trenutačno je u SAD-u zaraženo oko 1,8 milijuna ljudi, a broj mrtvih veći je od 104 tisuće.

Još je fascinantnije da je u vrijeme kada se u SAD-u pojavio prvi slučaj zaraze, 21. siječnja, Trump hvalio kineskog predsjednika Xi Jinpinga, tvrdeći da je situacija u SAD-u pod “apsolutnom kontrolom”. Trump je ignorirao odluku WHO-a o globalnom izvanrednom stanju zbog koronavirusa, uvjeravajući da je u vezi s novim virusom u SAD-u sve u redu, a tijekom veljače puno je puta tvrdio da je opasnost mala i da će virus nestati. Drugim riječima, iako je WHO kasnio s reakcijom napravivši niz pogrešaka na početku pandemije, što danas malo tko pokušava dovesti u pitanje, SAD i još neke zapadne države nisu reagirali ni kada je WHO objavio svoja upozorenja i alarme, a Trump je tek tjednima nakon što je WHO proglasio izvanredno stanje proglasio nacionalno izvanredno stanje, i to onda kada je WHO proglasio pandemiju. Još početkom ožujka Trump je koronavirus izjednačavao s gripom. Iako je na početku tvrdio da je Amerika potpuno spremna, kasnije se pokazalo da američkom zdravstvu kronično nedostaje zaštitne opreme i respiratora.

Veća uloga za Gatesa

Trumpova odluka otežat će borbu protiv pandemije i povećati utjecaj Kine u WHO-u, koji će zbog prestanka američkog financiranja postati još ovisniji o Billu Gatesu, jer prvi put u povijesti WHO-a njegova najveća donatorica neće biti nacionalna država, nego privatna fondacija Billa i Melinde Gates, koja je u posljednje dvije godine WHO-u doznačila više od 500 milijuna dolara. Trumpovo napuštanje WHO-a samo je nastavak njegova neprijateljskog odnosa prema međunarodnim organizacijama. U njegovu se mandatu SAD povukao iz nuklearnog sporazuma s Iranom, Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama, pacifičkog sporazuma o slobodnoj trgovini, UNESCO-a i UN-ova Vijeća za ljudska prava, a sada i iz WHO-a. Analitičari objavu ove odluke u ovom trenutku objašnjavaju pokušajem skretanja pozornosti s nemira u Minneapolisu, koji su se proširili cijelim SAD-om. Trumpovu odluku kritizirao je njemački ministar zdravstva Jens Spahn, poručujući da je to velik udarac zdravstvu u svijetu. Spahn se zauzeo da Europska unija preuzme vodeću ulogu u WHO-u.