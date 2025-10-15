Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 21
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
OSTAVLJA LOŠ DOJAM

Trump uoči sastanka sa Zelenskim: 'Veoma sam razočaran'

Le président américain Donald Trump signe un décret autorisant la Trump Gold Card dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington
Foto: Photo Press Service / BESTIMAGE/
1/3
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
15.10.2025.
u 06:37

Američki predsjednik istovremeno je pohvalio Ukrajinu na njezinom otporu Rusiji, pa je govorio o posjetu ukrajinskog predsjednika Zelenskija Washingtonu u petak

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je rekao da je „veoma razočaran” ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, nekoliko dana prije no što će ukrajinski čelnik Volodimir Zelenskij posjetiti Washington. 

„Veoma sam razočaran, jer smo Vladimir i ja imali vrlo dobar odnos. Vjerojatno ga imamo i dalje”, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. „Ne znam zašto on nastavlja taj rat". Trump je kazao da Putin ne želi prekinuti sukob zbog čega ostavlja "vrlo loš" dojam, prenosi agencija dpa. „On to može završiti. Može to završiti vrlo brzo”. 

Američki predsjednik istovremeno je pohvalio Ukrajinu na njezinom otporu Rusiji, pa je govorio o posjetu ukrajinskog predsjednika Zelenskija Washingtonu u petak. „On želi naoružanje. Htio bi Tomahawke”, rekao je Trump koji ne odbacuje da će opskrbiti Ukrajinu tim moćnim američkim krstarećim raketama s dosegom do 2,5 tisuće kilometara. 

Komentara 7

Pogledaj Sve
AL
alojzvodic
07:38 15.10.2025.

Vladimir i ja imali vrlo dobar odnos. Vjerojatno ga imamo i dalje. Od 200 raketa Tomahawk koje je Pentagon nabavio od 2022., više od 120 već je ispaljeno. Ministarstvo obrane u proračunu za 2026. godinu traži sredstva za nabavu još samo 57 Tomahawka. Ne dao Bog da ih Sjeverna Koreja napadne. Gotovo je Trumpe, diži bijelu zastavu i po kredit u Kinu. Amerikanci koji rade zaslužuju plaću.

Avatar Idler 3
Idler 3
06:55 15.10.2025.

A kaj nisi ti rekel kak ga buš skončal mam čim dojdeš na tron ?!

Avatar EU Balija
EU Balija
07:11 15.10.2025.

Sad je to tvoj rat, ne više Bidenov kako ponavljaš ko papiga

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još