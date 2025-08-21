Trump bijesan na Putina? Objavio fotografiju koja otkriva više nego riječi

Donald Trump ponovno je izazvao burne reakcije objavom fotografije na kojoj odlučno upire prst prema Vladimiru Putinu — prizor koji neodoljivo podsjeća na legendarnu „kuhinjsku debatu“ iz 1959. godine između tadašnjeg američkog potpredsjednika Richarda Nixona i sovjetskog čelnika Nikite Hruščova. Fotografija je objavljena samo nekoliko sati nakon što je Rusija izvela jedan od najžešćih napada na Ukrajinu od početka rata, što su mnogi protumačili kao Trumpov pokušaj da se prikaže kao čvrst lider u odnosu prema Kremlju, piše Mirror.

Trumpovu pozu, inspiriranu povijesnim hladnoratovskim trenutkom, njegovi pristaše vide kao snažnu poruku otpora, dok kritičari tvrde da je riječ o još jednom teatralnom potezu bez stvarnog utjecaja. Prema izvorima bliskima bivšem predsjedniku, fotografija je također izraz njegove frustracije zbog, kako smatra, Putinova licemjerja i neiskrenosti u vezi s mirovnim pregovorima.

FOTO 100 najdojmljivijih fotografija susreta Trump - Putin: Pogledajte kako je Aljaska dočekala svjetske lidere

„Trump je sve više nezadovoljan Putinovim ponašanjem“, rekao je izvor za Mirror. „Predsjednik osjeća da ga ruski čelnik iskorištava — jedno govori, drugo radi. Nasilje ne prestaje, a Trump se ne želi prikazivati slabim. Već je najavio mogućnost jačih sankcija ako se stanje ne promijeni, jer vjeruje da vrijeme istječe.“

Podsjetimo, slavna „kuhinjska debata“ dogodila se u sklopu Američke izložbe u Moskvi, gdje su Nixon i Hruščov vodili ideološki duel pred kamerama, započevši raspravom o kućanskim aparatima, a završivši žestokim sukobom o kapitalizmu i komunizmu — prizor koji je ostao simbol Hladnog rata. Svoju gestu Trump sada koristi kako bi aludirao na tu povijesnu situaciju, upirući prst u Putina kao što je Nixon nekoć u Hruščova, prizivajući sličnosti između tadašnje ideološke borbe i današnjih globalnih napetosti.

Međutim, trenutak objave fotografije izazvao je kontroverze. Samo nekoliko sati ranije, ruski napadi na ukrajinske gradove odnijeli su brojne živote i ostavili mnoge ranjene, čime je sukob ušao u treću, još krvaviju godinu. Dok su Trumpovi pristaše sliku dočekali kao dokaz američke odlučnosti i liderske snage — „Trump pokazuje da se ne da zastrašiti“, komentirao je jedan korisnik — drugi su je ismijali, nazivajući je „Instagram diplomacijom“ i jeftinim igrokazom koji omalovažava stvarnu tragediju na terenu.

Reakcije stručnjaka bile su podijeljene. Dok su neki pohvalili simboliku i poveznicu s hladnoratovskom poviješću, drugi su upozorili da je takva poruka previše pojednostavljena i zapravo štetna, jer svodi kompleksni suvremeni sukob na vizualnu provokaciju. „To je vizualno upečatljivo“, izjavio je jedan analitičar, „ali današnja Ukrajina nije Moskva iz 1959., a Putin nije Hruščov. Ulog je daleko veći, a jedna fotografija neće zaustaviti projektil.“

Unatoč kritikama, Trump je ovom objavom ponovno uspio zauzeti središnje mjesto u globalnoj raspravi o Ukrajini, nastojeći se prikazati kao čvrsti vođa spreman suočiti se s Putinom — ako ne riječima, onda barem slikom.