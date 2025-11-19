Naši Portali
'UVIJEK TRPIM MALO KRITIKA'

Trump je učinio nešto što rijetko čini: 'Moj rejting je upravo pao, ali...'

President Trump Signs Funding Bill To Reopen The Federal Government
Foto: Bonnie Cash - Pool via CNP
1/2
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
19.11.2025.
u 23:10

Neki konzervativci krive imigraciju za oduzimanje radnih mjesta Amerikancima, smanjenje njihovih plaća i uskraćivanje mogućnosti da konkuriraju u brzorastućim industrijama. Trump, koji je i sam tvrdolinijaš po pitanju imigracije, kaže da strani radnici pomažu u obuci američkih radnika za poslove u tim industrijama.

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je učinio nešto što rijetko čini - priznao da su mu je pao rejting u anketama. Pritisnut rastućim nezadovoljstvom građana visokim životnim troškovima i aferom , Trump je govorio o poteškoćama koje ima sa svojom političkom bazom u inače živahnom govoru poslovnim liderima i dužnosnicimaEpstein iz Saudijske Arabije.

Potpora mu je pala na 38 posto, najniže od povratka na dužnost u siječnju, pokazala je anketa Reutersa/Ipsosa objavljena ovog tjedna. "Moj rejting u anketama je upravo pao, ali kod pametnih ljudi je znatno porastao", izjavio je Trump.

Po njegovim riječima, ugled mu se srozao kod konzervativnih saveznika koji se ne slažu s njegovim stavom da su kvalificirani strani radnici potrebni za razvoj ključnih industrija u zemlji. "Uvijek trpim malo kritika od svog naroda, ljudi koji me vole i ljudi koje ja volim. Ponekad su potpuno u pravu", rekao je Trump.

Neki konzervativci krive imigraciju za oduzimanje radnih mjesta Amerikancima, smanjenje njihovih plaća i uskraćivanje mogućnosti da konkuriraju u brzorastućim industrijama. Trump, koji je i sam tvrdolinijaš po pitanju imigracije, kaže da strani radnici pomažu u obuci američkih radnika za poslove u tim industrijama. "Oni su nevjerojatni domoljubi, ali ne razumiju da naše ljude treba učiti", rekao je Trump govoreći o svojim saveznicima.

Ankete Reutersa/Ipsosa redovito pokazuju da je Trumpova potpora niža među Amerikancima s fakultetskim obrazovanjem nego među onima koji nisu diplomirali. U ovotjednoj anketi, samo 33 posto ispitanika s fakultetskom diplomom odobrava Trumpovo djelovanje u odnosu na 42 posto onih bez fakultetskog obrazovanja.

Donald Trump

