Tri udarna mita: izdaja Vukovara, dogovor u Karađorđevu o podjeli Bosne i 200 obitelji

Premda je prošlo 20 godina od njegove smrti, prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman još je izložen dezinformacijskim kampanjama, čija je meta bio otkad je počeo trasirati hrvatski put u neovisnost. Povjesničar Davor Marijan, koji u Hrvatskom institutu za povijest provodi znanstvena istraživanja na projektu “Stvaranje Republike Hrvatske i Domovinski rat 1991. – 1995. – 1998.”, došao je do zaključka da je Tuđman bez ikakve konkurencije najoklevetanija osoba hrvatske povijesti. S takvom se ocjenom slaže i Roman Domović, viši predavač na informatičko-računarskom odjelu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, koji se, osim računalnom kriptografijom, bavi i dezinformacijama o Domovinskom ratu i “najdražoj” meti, pokojnom hrvatskom predsjedniku.

– Nevjerojatno je velik broj članaka negativno orijentiranih prema Tuđmanu, koji desetljećima stvaraju lažnu sliku o njemu i njegovim političkim potezima. Na temelju takvih pisanja moglo bi se zaključiti da je čovjek koji je postavio platformu hrvatske neovisnosti, oblikovao hrvatski put prema njoj, izveo Hrvatsku iz totalitarne komunističke Jugoslavije i uveo u demokraciju, vodio je u ostvarenju samostalnosti i suverenosti, zajedno s narodom pobijedio u nametnutom ratu iz kojeg je Hrvatska izišla u svojim punim granicama i ostvario međunarodno priznanje – u Hrvatskoj apsolutni negativac hrvatske povijesti. A to bi bilo nestvarno – kaže Domović.

Prema njemu, tri su udarna mita putem kojih se pokušava poništiti spomenuto nasljeđe predsjednika Tuđmana: mit o prodaji/izdaji Vukovara, dogovor o podjeli BiH u Karađorđevu i 200 obitelji. Domović tvrdi da je riječ o dokazano neutemeljenim besmislicama. Analiza razvoja mita o “Tuđmanovih 200 obitelji koje bi trebale vladati Hrvatskom”, koji je aktualizacijom afere Agrokor opet aktualan, pokazala je da zagovornici sintagmu “200 obitelji” prvi put spominju 1994., no tada se više rabio broj od 100 obitelji. Poslije 2000. iskristalizirao se broj od 200 obitelji. Stjepan Mesić katkad spominje 100, a katkad 200 obitelji. Neki su kritičari, poput Radimira Čačića, “evoluirali” pa su 1997. govorili da je Tuđman rekao kako će za nekoliko godina Hrvatskom vladati stotinjak bogatih obitelji, a 2014. Čačić je izjavio da je “priča o 200 obitelji medijska floskula te da predsjednik Tuđman to nikad nije rekao ni pisao o tome”!?

Analize su pokazale da se ta sintagma počela rabiti još u 19. stoljeću u Francuskoj, a pravo građanstva stekla je 1933. kada ju je upotrijebio francuski premijer Édouard Daladier, koji je na konvenciji lijeve stranke Parti Radical u Nantesu 1934. rekao: “Dvije stotine obitelji gospodari su francuske ekonomije i, doista, francuske politike. To su snage koje demokratska država ne bi trebala ti kao što Richelieu ne bi bio n u francuskom kraljevstvu.” Taj mit spominje se i u suvremenoj Francuskoj, s time da je u međuvremenu mit “ispravljen” jer se postupno shvatilo da ovdje nije riječ o 200, nego prije o 100.000 obitelji koje upravljaju francuskim gospodarstvom.

Što se Tuđmana tiče, kaže Domović, dok se ne pojavi neki relevantan dokaz da se Tuđman koristio tom sintagmom kao temeljem hrvatskoga gospodarstva, ona ostaje samo mit. Svi je, međutim, i dalje uzimaju zdravo za gotovo, kao narodnu predaju. Tako je dosta dugo bilo i s tezom o Tuđmanovoj izdaji/ prodaji Vukovara, koja je, pokazalo se, tipičan primjer uspješne neprijateljske operacije plasirane u naš javni informacijski prostor, koju čak i sada katkad podržavaju neki mediji, a onda je se sjete i političari. Analize su, međutim, pokazale da je Vukovar okupiran jer je na njega navalila velika oružana sila JNA i raznih srpskih postrojbi, a s druge je strane bila Hrvatska vojska u nastajanju, koja je u odnosu na JNA bila daleko slabije naoružana i organizirana.

Nije nađen ni jedan dokaz koji bi potvrđivao tezu da je predsjednik Tuđman izdao Vukovar, ali su nađeni brojni dokazi koji pokazuju koliko se Vukovaru pomagalo. Manipuliralo se “Optužnicom” koju je u radijski eter pročitao Siniša Glavašević, pokušajima proboja, kao i tonskim zapisima razgovora Tuđmana i Gojka Šuška s Milom Dedakovićem Jastrebom, koji su montirani tako da slušateljima sugeriraju potpuno pogrešne zaključke. Tehnike manipulacije informacijama metodološki i sadržajno poklapaju se s onima grupe OPERA (Odjel za propagandno ratovanje) ustrojene i vođene u zapovjedništvu KOS-a Ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane JNA iz 1991.

Treći udarni mit o Tuđmanu svakako je onaj o dogovoru s Miloševićem u Karađorđevu o podjeli BiH. Ta se teza koristi i danas, premda ne postoje baš nikakvi dokumenti koji bi je pretvorili u činjenicu. Pa se tvrdilo da je tamo dogovoreno i masovno preseljenje, da Srbi odu iz Hrvatske, a Hrvati iz BiH, pa da se presele na područja s kojih su otišli Srbi.

– Nema nikakvog video, audio ili dokumentarnog materijala koji bi to potvrdio, a razvoj događaja na terenu i ne potkrjepljuje te mitove – kaže Domović. No, postoji i niz drugih mitova: da je Tuđman narod nazvao stokom sitnog zuba, da je nacionalno netolerantna i isključiva osoba jer je rekao da je sretan što mu žena nije ni Židovka ni Srpkinja, da je projekt Udbe, diktator itd. Domović analizira nekoliko takvih slučajeva.

Stoka sitnog zuba! Autorstvo te sintagme pripisuje se Franji Tuđmanu s jednakom učestalošću kao i “200 obitelji”. No on to nikad nije izgovorio. Riječ je o izmišljenoj rečenici koja je dodana u citat njegova komentara zagrebačkih izbora, u kojem je metaforički uspoređivao nejasnu raspodjelu glasova po strankama s nejasnom raspodjelom vrsta domaćih životinja u nečijem posjedu. Izmišljena rečenica ubačena u njegovu izjavu od tada se prezentira kao laž, kao da je Tuđman narod nazvao stokom sitnog zuba. On je u vrijeme zagrebačke krize (1996.) izjavio zapravo ovo: “Što znači da oporba ima 60 posto glasova? Kao da vam je jedan farmer rekao da ima 60 životinja u njegovu dvoru, jesu li to svinje ili teladi, jesu li to piletina ili guske, dok je svaki ozbiljni farmer i čovjek znao da, u usporedbi s takvim stadom, samo jedan pastuh, a kamoli par pastuha ili par krava, vrijedi više od jednog stada.” Ta je izjava svakako bila “politički slikovita” i u tadašnjem kontekstu Tuđman je pokušao objasniti da njegov HDZ, kada i nema apsolutnu većinu, vrijedi kao “pastuh” u stadu. Pomalo nespretno i vjerojatno uvredljivo za oporbu, no nema nigdje “naroda kao stoke sitnog zuba”, što je poslije “dodao” jedan tadašnji satirički tjednik.

Sretan sam što mi žena nije Židovka ni Srpkinja! Ova se rečenica često koristi da bi se Tuđmana prikazalo kao mrzitelja Srba i Židova. Međutim, ona uopće nije glasilo tako. Ta rečenica, kojoj se inače nikad ne navodi podrijetlo, nije cjelovita, nego je radi ocrnjivanja Tuđmana parafrazirana i izvađena iz konteksta. U originalu Tuđmanov govor od 16. travnja na skupu HDZ-a u zagrebačkom naselju Dubrava glasi: “...onda mi pronalaze u supruzi čas Židovku, čas Srpkinju. Na moju sreću, ni jedno ni drugo nikad nije bila, kao što mnogima takve jesu.” Kontekst govora, što se da vidjeti iz izbačenoga kraja rečenice, bio je da Tuđman vojnu i političku karijeru nije gradio ženidbom Srpkinje ili Židovke, što bi za strukture komunističke Jugoslavije značilo da nije hrvatski nacionalist i omogućilo mu lagano napredovanje. Prema tome, prikaz Tuđmana kao nacionalno netolerantne i isključive osobe preko te rečenice zapravo je lažni konstrukt nastao manipulacijom dijela njegova govora, doduše prilično nespretnog.

Tuđman je projekt Udbe!

Ova teza zapravo je teorija zavjere. Konstrukt za koji nije ponuđen nijedan suvisao dokaz, nego su umjesto toga ponuđene razne više ili manje stilski kvalitetno oblikovane fantazmagorije, nestvarne tvorevine mašte određenih novinara i bivših političara. Želi se uvjeriti javnost da je Tuđman produkt svemoćne tajne organizacije (Udba) čiji su članovi prikrivena elita bivšeg sustava koja je u svakom trenutku precizno predviđala budućnost i višeslojnim potezima iz sjene, nevidljivom rukom izazvala krizu u Jugoslaviji, omogućila demokratske izbore, stvorila HDZ i omogućila mu pobjedu na izborima i to više puta, time razmontirala Jugoslaviju, zatim izazvala rat da bi se opljačkalo što se opljačkati može, završila rat i koja sada uživa u blagodatima svojeg uspješno realiziranog plana.

Uglavnom, i ovi primjeri pokazuju da je potpuno neprimjereno iz današnje perspektive tumačiti Tuđmanove riječi bez konteksta situacije iz 1990. ili 1996., kad država još nije došla na svoje granice, pa se i moglo dogoditi da Tuđman poslije povratka iz SAD-a održi onaj govor o “jugokomunističkim ostacima, ali ni onim političkim diletantima, bezglavim smušenjacima koji ne vide o čemu se zapravo radi danas u Hrvatskoj i u svijetu sa kojekakvim regionalnim planovima... Nećemo dopustiti onima koji se vežu i sa crnim vragom protiv hrvatske slobode i hrvatske nezavisnosti, ne samo sa crnim nego i zelenim i žutim vragovima...”. Da bi se protumačile te izjave iz 1996., treba poznavati kontekst tadašnjih događaja – bunta zbog Stojedinice, ali i planova za rušenje Tuđmana i HDZ-a svim sredstvima, za što je tada obilato stizao novac Georgea Sorosa, primjerice. A osim toga, Tuđman se tada bio vratio iz SAD-a s dijagnozom da ima terminalni rak, pa i to valja uzeti u obzir prije donošenja suda o tim izjavama.

No, kad se već spominje taj njegov znameniti govor na Plesu 23. studenog 1996., da podsjetimo i na završetak njegova govora, koji bi danas, kao točan i kao konstantu, potpisali brojni Hrvati: “Ali nećemo dopustiti da nam ti sa strane rješavaju, odnosno nameću rješenja. Hrvatska neće biti ničija kolonija. Hrvatska je dosta bila i pod Mlečanima i pod Stambolom, i pod Bečom i pod Peštom, i pod Beogradom. Hrvatska je izvojevala svoju slobodu, svoju samostalnost, svoje pravo da sama odlučuje o svojoj sudbini.”

