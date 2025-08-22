Tri desetljeća nakon ubojstva roditelja: Eriku Menendezu odbijen zahtjev za uvjetni otpust

Eriku Menendezu odbijen je uvjetni otpust nakon što je podnio zahtjev za slobodu pred kalifornijskim odborom za uvjetni otpust. Mlađi od dvojice zloglasne braće Menendez, koja su osuđena za ubojstvo svojih bogatih roditelja sačmaricama 1989. godine u Beverly Hillsu, u četvrtak ujutro prvi put se pojavio pred odborom za uvjetni otpust. Njegov brat, Lyle, trebao bi se suočiti s vlastitim saslušanjem o prikladnosti za uvjetni otpust u petak.

Obojica braće postala su podobna za uvjetni otpust nakon što im je sudac u svibnju ponovno izrekao presudu. Erik Menendez može ponovno pokušati dobiti uvjetni otpust na drugom saslušanju za tri godine, odlučio je odbor. Povjerenik odbora za uvjetni otpust Robert Barton, koji je zajedno s panelom saslušao svjedočenja više od 10 sati prije nego što je odbio Erikov zahtjev, rekao je da vjeruje kako Erik još nije spreman za puštanje. "Vjerujem u iskupljenje, inače ne bih radio ovaj posao", rekao je Eriku na kraju maratonskog saslušanja. "Ali na temelju pravnih standarda, smatramo da i dalje predstavljate neprihvatljiv rizik za javnu sigurnost", dodao je. Odbor je posebno zamjerio njegove prekršaje u zatvoru i prošlu kriminalnu aktivnost prije ubojstva roditelja, piše BBC.

"Suprotno uvjerenjima vaših pristaša, niste bili uzoran zatvorenik i, iskreno, to nas pomalo zabrinjava", rekao je Barton, izravno mu poručivši da sada ima "dvije mogućnosti" za svoju budućnost."Jedna je da se samosažaljevate", rekao je Barton Eriku. "Ili možete ozbiljno shvatiti ono o čemu smo razgovarali."

Njegova borba za slobodu nije gotova. Odbijanje uvjetnog otpusta vjerojatno će skrenuti pozornost na guvernera Gavina Newsoma, koji zasebno razmatra zahtjev braće za pomilovanje. Pomilovanje bi moglo značiti smanjenje kazne ili čak potpuno pomilovanje, ali ne bi poništilo presude braće. Odlučivanje o tako poznatom i kontroverznom slučaju moglo bi biti politički rizično za Newsoma, koji se smatra vjerojatnim kandidatom za predsjednika. Osim uvjetnog otpusta i pomilovanja, braća su također zatražila novo suđenje zbog novootkrivenih dokaza u slučaju. Sudac razmatra taj zahtjev, ali mu se protivi ured okružnog tužitelja Los Angelesa.

Tijekom saslušanja, tužitelj iz ureda okružnog tužitelja argumentirao je protiv Erikova puštanja, tvrdeći da su pozitivne promjene u njegovom ponašanju motivirane samo šansom za oslobađanje. Tvrdili su da "i dalje predstavlja neprihvatljiv rizik za društvo" i da "nema uvid u svoje zločine". Erik se pojavio virtualno na saslušanju iz zatvora u San Diegu gdje je smješten, odjeven u plavo zatvorsko odijelo i naočale. Članovi njegove obitelji, njegovi odvjetnici i tužitelj iz ureda okružnog tužitelja Los Angelesa također su se pojavili na videopozivu s panelom odbora za uvjetni otpust.