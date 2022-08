Traže tri godine zatvora jer je ženu pred djecom tukao, vrijeđao, zvao je kurvom, hvatao za vrat...

Zbog nasilja u obitelji, zlostavljanja žene i djeteta te povrede djetetovih prava, optužen je M. Ć. (44), nadnarednik HV-a, za kojeg zagrebačko tužiteljstvo traži tri godine zatvora. Prema optužnici, tereti ga se da je od kolovoza 2020. do travnja 2021. učestalo omalovažavao svoju suprugu, prema kojoj je bio i fizički nasilan.

Psovao ju je, zvao kurvom barem jednom dnevno, govorio joj da je loša majka, unosio joj se u lice, vrijeđao joj roditelje... Hvatao ju je za ruke, udarao, branio da se viđa s prijateljicama, a u nekim prigodama ju je napadao i vrijeđao pred njihovim maloljetnim kćerima. Tereti ga se i da je suprugu jednom prigodom uhvatio za vrat jer nije htjela ići na spavanje, a dok je on nju hvatao za vrat, djeca su se držala za nju i plakala. Nadalje optužen je i da je suprugu, koja je od njega u međuvremenu zatražila rastavu, nazvao te joj kazao da se s tim ne slaže. Prijetio joj je i da će djecu odvesti u Austriju u koju se u međuvremenu preselio, željela ona to ili ne.

- Poslat ću ti pred stan desetak ljudi, zajedno sa mojim roditeljima i socijalnom službom. I svi će oni reći da se ne brineš dobro za djecu - prijetio joj je.

M.Ć. je tijekom istrage negirao ono što mu se stavlja na teret.

- Prijetnja nikada nije bila moj način komunikacije. To je neistina. Svoju sam suprugu zvao, no nisam joj prijetio, a ona me prevarila i odvela djecu od mene - branio se M.Ć.

No njegova supruga potanko je opisala ju je učestalo vrijeđao, branio joj da se viđa s prijateljicama i roditeljima, kontrolirao je, fizički na nju nasrtao i to počesto pred djecom.

- Htio me je od svih izolirati, mogla sam ići samo na posao i u trgovinu. Prijetio je da će mi uzeti djecu, tvrdio da sam loša majka, a barem mi je jednom dnevno govorio da sam kurva - iskazivala je supruga M.Ć tijekom istrage.

Njezini roditelji su pak iskazivali da im ona nije pričala o svojim problemima dok oni nisu primijetili da nešto ne štima pa su je počeli propitkivati. Tada im je kazala da je M.Ć. vrijeđa, da ju je jednom izbacio iz kuće, te da joj je prijetio da će je "ubiti i odrobijati."