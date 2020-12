Traže se rješenja za izazove u ugostiteljstvu, Medak: Zatvorenost može trajati do kraja siječnja

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac i predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak u ponedjeljak su razgovarali o izazovima u ugostiteljskom sektoru, posljedicama pandemije, zakonskim rješenjima, prilagodbi digitalizaciji i drugim temama, doznaje se iz Ministarstva i Medaka.

"Dijalogom smo i do sada došli do niza rješenja kojima nastojimo očuvati radna mjesta u sektoru turizma i povezanim djelatnostima, a i današnji sastanak bio je konstruktivan", poručila je kratko nakon sastanka održanog u Ministarstvu turizma i sporta ministrica Brnjac.

Dodaje i kako se tijekom prošlog tjedna sretala s predstavnicima ugostitelja iz različitih dijelova Hrvatske, među kojima je bio i predsjednik Udruženja ugostitelja Istre i Kvarnera Vedran Jakominić, ujedno i potpredsjednik Nacionalne udruge.

Medak je razgovor ocijenio vrlo kvalitetnim, uz napomenu kako su više razgovarali o budućnosti, a manje o ''vatrogasnim" mjerama i sadašnjosti, koja je "takva kakva jest".

VIDEO Šibenik: Zatvoreni kafići, prazne ulice

"Osim problema koji bi nas ubuduće mogli dočekati, ministrici smo odmah izložili i rješenja za neke od tih problema, poput primjerice nužnosti digitalizacije u ugostiteljstvu, kao i tome da se ugostitelje i našu udrugu aktivnije uključi i u izradu i donošenje nekih dokumenata pa tako i buduće strategije održivog razvoja turizma", rekao je.

Medak je uvjeren da će zajednički uspjeti stvoriti digitalnu platformu za ugostiteljstvo, koja će integrirati sve ugostitelje i njihove potrebe - nabavu, prodaju, zakonska rješenja, institucije i dr. te im biti krovni alat koji će omogućiti i jednostavnije i lakše poslovanje i komuniciranje.

Ministricu su upoznali i s inicijativom Nacionalne udruge ugostitelja o modelu kategorizaciji restorana i drugih ugostiteljskih objekata pod nazivom "kravata".

Ključnim smatra da to do kraja definiraju u idućih par mjeseci i slože u strategiju te da se donesu određene promjene u zakonu o pružanju ugostiteljskih usluga odnosno da se osuvremeni i više približi postupanjima u kriznim situacijama i 21. stoljeću. U to bi bila uključena i drugačija metodologija opremanja objekata, odnosno umjesto sadašnjih 28 tipova objekata da bude pet kategorija opremanja i uz to prateće sanitarne ocjene te druge promjene u tom zakonu.

Na sastanku su naznačili i da je važno da se na vrijeme definira i nastavak kratkoročnih mjera za ugostiteljstvo i kako dalje pomoći ugostiteljstvu.

Upitan vjeruje li u mogućnost otvaranja ugostiteljskih objekata poslije 21. prosinca odnosno prije Božića, Medak kaže kako ne vjeruje u to, već da bi ta zatvorenost mogla potrajati i do kraja siječnja.

"Ono o čemu još pokušavamo pregovarati sa stožerom je da se omogući onima koji mogu i žele, kafićima posebice, da rade kave za van, jer na žalost ni to sada ne smiju, za razliku od trgovina, benzinskih stanica i drugih koji imaju takvu ponudu. Ali vidjet ćemo hoćemo li uspjeti", iznosi Medak.

Pritom je napomenuo da su zbog zatvaranja ugostiteljstva propali i svi njihovi planovi oko sudjelovanja na adventskim manifestacijama u Zagrebu i drugi gradovima i mjestima po Hrvatskoj.

Ugostitelji koji to mogu tj. restorani radit će dostavu, iako takvih, po gruboj procjeni, nema puno, možda ni 30 posto njihova ukupnog broja, a vjeruje i da će neki ugostitelji koji imaju prostorne i druge mogućnosti i pakirati hranu odnosno namirnice za pripremu po njihovim receptima a što se može prodavati ili slično.

Podsjeća da je proteklog vikenda izjavio da će ugostitelji, koliko mogu, pomoći i bolnice tj., dostavljati im hranu, kolače i slično, neki će donirati i grijalice za šatore. Najavio je i kako će u ponedjeljak predložiti voditelju KB Dubrava da ugostitelji organiziraju Advent ispred te zagrebačke sada tzv. covid bolnice, i to za djelatnike bolnice.

Medak također drži i da postoji mogućnost da određeni lokalni i županijski stožeri pred Božić odnosno iza 21. prosinca, do kada su na snazi trenutne mjere zatvaranja, budu za otvaranje ugostiteljskih objekata na svom području, jer i sada već ima takvih razmišljanja, ali i to će, kao i do sada, ovisiti o epidemiološkoj slici.