Potraga u Karlovcu: Uputili se čamcem niz Koranu, dvojici se izgubio trag, sumnja se na najgore

Karlovačka policija na Korani u karlovačkom naselju Turanj, ali i nizvodno, traga za dvojicom prijatelja koji su se danas prijepodne uputili čamcem po nabujaloj rijeci.

Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL

Kako su za Večernji list rekli neki od očevidaca koji stanuju u blizini slapa na Turnju, u čamcu su bila trojica muškaraca, spuštala su se nabujalom i brzom rijekom, no snaga vode na slapu ih je zavrtjela i povukla pod slap.

Jedan od muškaraca uspio je isplivati iz Korane, no dvojica njegovih suputnika, ali i čamac više se nisu vratili na površinu rijeke. Muškarac koji je isplivao iz rijeke zbrinut je u karlovačkoj Općoj bolnici, dok policija s čamcima pretražuje rijeku od spornog slapa, pa nizvodno.

Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL

Pomažu im vatrogasci i članovi HGSS-a. Teren pretražuju i uz pomoć slika iz drona koji nadlijeće spornu lokaciju, no do sada bezuspješno. Na površini rijeke do sada nisu uočeni muškarci, ali niti čamac.