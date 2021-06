Toplinski val pogodio - Sibir! Izmjerena rekordna temperatura od čak 48 Celzijevih stupnjeva

Ektremni toplinski val nije zaobišao ni inače ledeni Sibir, u kojem je prošlog tjedna zabilježena temperatura zraka od čak 48 Celzijevih stupnjeva.

Ova temperatura zabilježena je u gradiću Verkhoyansku, inače najhladnijem gradu na svijetu gdje je za vrijeme zime izmjerena rekordna temperatura od čak 67.8 Celzijevih stupnjeva u minusu, prenosi Daily Mail.

Osim toga, ova temperatura rekordna je i i za cijeli Arktički krug koji obuhvaća sjever Rusije, Kanade i Grenland.

Program za praćenje Zemlje Copernicus satelitskim je snimkama pokazao kako se temperatura u većini ruskog Sibira penjala do 35 Celzijevih stupjeva, zbog čega se topi permafrost koji prekriva dvije trećine ruskog teritorija i time oslobađa stakleničke plinove i ugljik u atmosferu što dodatno pogoršava globalno zatopljenje.

Land surface temperature has widely exceeded 35°C across #Siberia, with peaks of 48°C (118°F) near Verkhojansk, 43°C in Govorovo and 37°C in Saskylah https://t.co/WbfHKn4taB #Heatwave #ClimateChange #ClimateCrisis @CopernicusEU @CopernicusECMWF pic.twitter.com/AU4DdbuKrw