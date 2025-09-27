Naši Portali
JAČANJE NAPETOSTI

Tonči Tadić o ruskim prijetnjama: 'Pazite koja je to razina političke perverzije, i to sa više aspekata '

Zagreb: Stožer koji će pratiti parlamentarne izbore
Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
27.09.2025.
u 15:09

Tadić prvo napominje kako nije rušenje ruskog zrakoplova objava rata. "Naprotiv, objava rata je neovlašteni i namjerni ulazak ruskih zrakoplova u zračni prostor NATO-a!

Ruski veleposlanik u Francuskoj iznio je ozbiljnu prijetnju, tvrdeći da bi rušenje ruskog aviona u zračnom prostoru NATO-a značilo rat. Za Večernji list te izjave komentirao je politički analitičar Tonči Tadić. "Pazite koja je to razina ruske političke perverzije, i to sa više aspekata", kazao je. Tadić prvo napominje kako nije rušenje ruskog zrakoplova objava rata. "Naprotiv, objava rata je neovlašteni i namjerni ulazak ruskih zrakoplova u zračni prostor NATO-a! Što uopće ruski zrakoplov ima raditi u zračnom prostoru NATO-a?", pita se Tadić, ističući da takve akcije jasno upućuju na pokušaj provokacije.

Kao drugo, Tadić podsjeća na činjenicu da ruski režim već tri godine ponavlja da je "Rusija u ratu s NATO-om". Ako smo dakle, prema ruskoj logici, već u ratnom sukobu s njima, postavlja se pitanje – "kakvu štetu predstavlja rušenje jednog ili više ruskih zrakoplova?" Tadić se protivi pretpostavci da bi takav čin mogao izazvati eskalaciju, naglašavajući da bi to trebalo biti samo još jedan normalan incident u uvjetima ratne dinamike.

Hladni rat 2.0

Tadić dalje iznosi mišljenje da živimo u novom, modernom "Hladnom ratu". "Ovo je Hladni rat 2.0", tvrdi Tadić, napominjući kako već tri godine svjedočimo novoj utrci u naoružanju, prijetnjama nuklearnim ratom, a sada i ponovnom upotrebom špijunaže i zračnih provokacija. Podsjeća da su u doba prvog Hladnog rata SSSR i SAD redovito šaljali špijunske zrakoplove u međusobne zračne prostore, koji su povremeno obarani. Rušenje američkog špijunskog U-2 ili južnokorejskog putničkog aviona, tvrdi Tadić, nikada nije eskaliralo u "vrući rat". "Uostalom kartel u Kremlju dobro zna kolika je cijena stvarnog sukoba s NATO-om", dodaje. 

Na kraju, Tadić ne isključuje mogućnost da je riječ o još jednoj psihološkoj pripremi javnosti na Zapadu kako bi se smanjio otpor prema ruskim prijetnjama. "Ovo je čista politička perverzija – rat počinje ako se braniš", zaključuje Tadić, ističući kako Kremlj ponovo koristi metodu KGB-a iz Hladnog rata da izazove osjećaj nesigurnosti i širi strah među zapadnim saveznicima.

Avatar future Gohan
future Gohan
15:29 27.09.2025.

Nikad neću zaboraviti kad je tzv stručnjak sjedio u Saboru, kao HSPovac, i bio uživo intervju tadašnjeg ministra Čačića, ovaj je iza muucao i ubacivao mu se u razgovor, Čačić se okrenuo i zaprijetio mu odgojnom, spustio uheka i pobjegao s mjesta, vjerojatno doma u kimono 3XL, danas priča svašta ta 5 min pažnje..

LO
lotos1946
15:30 27.09.2025.

Tadić uvijek iznova oduševljava svojom briljantnom analizom ruskih htijenja, kao da je jedan od članova ruskog kabineta rata. No toliko precizno poznavanje ruskih namjera može ga učiniti metom zločestih Rusa s uredima u KGB-u.

IZ
ivan.zorger
15:18 27.09.2025.

Prema kolegi Tadiću, rat je onda već počeo kad se nato počeo širit na istok mimo svih prethodnih dogovora.

