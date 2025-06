'Ni Putinu ne odgovara nuklearni Iran. A postoje dva ključna pravila kada neka zemlja nabavi nuklearno oružje'

Stručnjak za nuklearnu energiju Tonči Tadić gostovao je u HTV-ovom Dnevniku, gdje je komentirao iranski nuklearni program. Naglasio je da je važno da broj nuklearnih sila u svijetu ostane što manji, jer se time smanjuje mogućnost izbijanja nuklearnog sukoba. U međuvremenu, Iran i Izrael nastavili su međusobne raketne napade, a njihov zračni rat traje već šesti dan. Upitan što se zna o iranskom nuklearnom programu, Tadić je istaknuo da Iran posjeduje centrifuge koje služe za obogaćivanje urana.

- Može ići na razvoj vlastite nuklearne energije u mirnodopske svrhe. Bez kontrole može ići i na razvoj uranske nuklearne bombe, ako obogaćivanje urana ne zaustavi na desetak posto koliko je dovoljno za nuklearku, nego ako dođe do 90% koliko je potrebno za nuklearno oružje. Oni su mogli ići na plutonijski ciklus razvoja nuklearne bombe, ali bi on iziskivao testiranje i dao bi svima do znanja da Iran ima bombu. Ovako je to igra mačke i miša, možda imamo bombu, a možda i nemamo. Mislim da cijelog ovog problema ne bi bilo da Trump nije razorio 2016. godine slobodni sporazum o kontroli iranskog nuklearnog programa. Sada svi spekuliraju što on ima i koliko ima. S druge strane Iran je mogao i trebao zatražiti međunarodnu inspekciju svojih postrojenja od strane Međunarodne Agencije za Atomsku Energiju - IAEA, inspekciju sastavljenu od svih nuklearnih sila koje su stalne članice Vijeća Sigurnosti UN. Takva inspekcija IAEA uklonila bi sve sumnje u vezi iranskog nuklearnog programa, rekao je.

Tadić ističe da bi iranska nabava nuklearnog oružja potaknula i susjedne zemlje da krenu istim putem. - Kod nuklearnog oružja postoje dva ključna pravila. Svaka zemlja koja nabavi nuklearno oružje prestaje biti predmet pritiska. I drugo je pravilo da kad ga nabavi neka zemlja u nekom dijelu svijeta, nabavljaju ga svi oko nje. Dakle, čim je Pakistan nabavio nuklearno oružje, nabavila ga je i Indija. Ako ga nabavi Iran, nabavit će ga istodobno Saudijska Arabija, Emirati i Turska. Onda postoji prsten zemalja koje nisu sretne da Iran ima nuklearno oružje. Ni Putinu ne odgovara nuklearni Iran. On voli Iran s kojim može manipulirati, ali ne Iran koji je nuklearno naoružan i koji može igrati neku vlastitu igru u tom dijelu, rekao je Tadić.

Naglasio je da zabrinutost mora postojati kod svih, jer je zajednički interes spriječiti širenje nuklearnog naoružanja. - Bizarna je činjenica da Izrael kao zemlja koja je istupila iz sporazuma o neširenju nuklearnog oružja kritizira i napada zemlju Iran koja želi isto istupiti iz sporazuma o neširenju nuklearnog oružja. Ali to su te zanimljivosti međunarodne politike. Nama je stalo da je nuklearnih sila čim manje, jer to smanjuje rizik međusobnih križanja i kombinatorike kod potencijalnog nuklearnog sukoba. Ako se nađemo u svijetu u kojem međunarodno pravo ne vrijedi ništa, u kojem povelja UN-a ne vrijedi ništa, u kojem međunarodni sporazumi ne vrijede ništa, onda je siguran samo onaj koji ima nuklearno oružje. Ja ne želim živjeti u takvom svijetu, naglasio je.

Izrael je odlučan u namjeri da uništi iranska nuklearna i raketna postrojenja.- Oni su na dobrom putu da to učine. Mi ne znamo jesu li doista uništili sve što Iran ima, jer Izrael gađa ono za što zna da postoji. U kolikoj mjeri je to uništio, to je priča za sebe. Poslao je poruku svim iranskim nuklearnim znanstvenicima da je jako rizično baviti se nuklearnom fizikom u Iranu i raditi na razvoju bombe. Ako te ne sredi zračenje, može te srediti Mossad. Nepoznanica kod sadašnjeg stanja iranskog nuklearnog programa je - s koliko ljudi može raspolagati vlada u Teheranu, da bi nastavila svoj nuklearni program nakon ovih svih razaranja, zaključio je.