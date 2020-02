Tomašević ide na izbore: Za katarzu ove zemlje je bitno da Bandić izgubi

Ima 38 godina, magistrirao je na sveučilištu Cambridge i želi biti gradonačelnik Zagreba. Pa da vidimo što zna-Nedjeljom u 2 Tomislav Tomašević. Tako je Aleksandar Stanković najavio svog ovotjednog gosta u emisiji Nedjeljom u 2.

Ima li ambicije kandidirati se za zagrebačkog gradonačelnika? Što je sporno u zagrebačkom GUP-u te nisu li mnogi prerano otpisali Milana Bandića, neka su od tema kojih su se dotaknuli u emisiji.

- Mislim da Zagreb treba ući u 21. stoljeće. Mislim da kasnimo 20 godina, 20 godina nismo metar tramvajske pruge izgradili ili riješili Jakuševac. Sve europske metropoe rade te stvari, a mi radimo suprotno - rekao je na početku Tomašević. Smatra da je Hrvatska potpuno zaboravila infrastrukturu.

- Mi imamo najmanje dvokolosječnih pruga u EU, a nismo ni održavali ono što smo trebali - rekao je.

Na upit ima li ambicije za parlamentarnim izborima, odgovorio je: "Apsolutno!"

- Obećali smo da, kada jednom uđemo u Gradsku skupštinu, da više ništa neće biti isto. I to se dogodilo. Sve muljaže pokušavamo razotkriti, nudimo alternativna riješenja - rekao je Tomašević.

Foto: Screenshot HRT

- Želimo spojiti tu borbenost koju smo većina nas iskazali kroz aktivizam. To je nešto što treba i Hrvatskom saboru - rekao je.

Rekao je kako će izaći u svim izbornim jedinicama, ali fokus su im četiri u Zagrebu, Dalmacija i Istra.

- Mi smo zeleno-lijeva politička platforma. Treba uključiti građane u demokratske procese. Mi u Gradu Zagrebu nismo imali referendum od nezavisnosti Hrvatske - zaključio je.

Rekao je kako im nije opcija ne skupiti potpise jer bi to značila samo potvrda trenutnom gradonačelniku.

- Ono što je sada bitno je da mi kao oporba probamo doći do dogovora u prvom krugu da se Bandića najsigurnije makne s vlasti - rekao je i dodao: - Za ovu zemlju i ovaj grad je nužno da Bandić izgubi na izborima. Ja mislim da je to potrebno za katarzu ove zemlje i ovog grada. Htio bih da ide na ove izbore i da izgubi i nadam se da ću ga upravo ja pobijediti.

Najmanji minimum na izborima je, rekao je, da u slučaju ako ne uđe u drugi krug, tada podrži onog oporbenog kandidata koji će ići u drugi krug s Bandićem.

Iskoristio je priliku da pozdravi Tomislava Karamarka.

- Pozdravljam Tomislava Karamarka koji me uhićivao prije 10 godina u Varšavkoj ulici. Nadam se da će se kandidirati ipak na ovim izborima. Meni bi to bilo osobno zadovoljstvo. Ovi unutarstranački izbori u HDZ-u su mi zanimljiviji od Netflixa iskreno - rekao je.

Komentirao je i Darija Juričana. - On je razgolitio cara. Vidjet ćemo kakve su mu ambicije - rekao je.

Naglasio je da mu je sada bitno, sada kada je Bandić "na podu", da se rad u skupštini nastavi, bez prepucavanja.

Voditelj ga je upitao kako da ga javnost gleda drugačije od Bandića, tj drugačije od klijentelizma. Kako to izbjeći?

- Baš je prednost što smo se pojavili izvan stranačke scene, imamo jako puno novih ljudi i nemamo dugove. Naravno da su neke pozicije političke i ovaj zakon s pročelnicima je fingiran. Traže se stručnjaci, ali i oni moraju odgovarati gradonačelniku, on ih bira i on ih postavlja - rekao je.

Prvo što trebaju napraviti za Zagrebački holding, kaže, jest revizija poslovanja, vidjeti kako kadrovi rade svoj posao. - Svatko tko sada radi treba dobiti šansu da se prilagodi na novi sustav. Za kvalitetne usluge trebate imati ljude koji će ih odraditi. Ne mogu obećavati, zbog duga od milijardu kuna, da će teći med i mlijeko.

"Mislite li da je Bandić svjestan da gubi tlo pod nogama? Rekli ste da je on mačak koji živi svoj zadnji, deveti život?" - pitao ga je Stanković.

- Aposlutno sam uvjeren. GUP je pao, GUP je postao toksičan, nakon 20 tisuća građana na prosvjedima, nije bilo opcije da HDZ takav kakav je proguta to, pogotovo pred izbore. Krenula je sjeća glava u Holdingu, HDZ će se morati Bandića riješiti.

Na pitanje hoće li, ako postane gradonačelnik, Grad nastaviti surađivati s Pripuzovom tvrtkom za odvoz otpada rekao je kako su to poslovi koje mogu raditi gradska poduzeća.

- Ne možemo dozvoliti taj monopol - izjavio je Tomašević i dodao da bi sve poslove koji su 'outsourcani' a koji podrazumijevaju monopol privatnih tvrtki vratio da ih obavljaju gradske tvrtke.

- Bilo bi neodgovorno od mene najaviti tako nešto, jer ne znam što će nas u slučaju pobjede dočekati u Gradu - rekao je Tomašević i dodao da prvo treba stabilizirati financije Grada - odgovorio je na pitanje zauzima li se za smanjenje prireza.

Rekao je i kako će podržati inicijativu za vraćanje Trga maršala Tita ako se pojavi, ali da mu to nije prioritet, već kako unaprijediti kvalitetu života u gradu.

- Badić mora pokazat da nije izgubio finalno, a mi na to moramo biti spremni, moramo pokazati, okupiti se u još većem broju na Trgu - rekao je Tomašević.

Što ne valjda s GUP-om?

- Prva stvar je zagrebački Manhattan koji je dogovorio putom u Dubaji, sklopio memorandum bez znanja skupštine. Područje Hipodroma, zajedno s velesajmom se poklanja investitoru za gradnju luksuznih stanova uz rijeku. To je jedan od problema - rekao je. Dodao je da on nije protiv gradnje na velesajmu, to može biti kampus za studente, javne ustanove, park, itd.

- No treba pitati same građane. Zagreb je platio studiju što treba napraviti s tim i nije ju poslušao, pa se otišlo u Dubaji riješiti to i potpisao memorandum. Neka me netko proba uvjeriti da to nije otpočetka bila dogovrena stvar, a mi ne znamo što su dogovorili. Očito je potajna veća izgradnja nego što trpi postojeći GUP pa su ga išli mijenjati.

Rekao je kako misli da uz Savu mora biti zeleni pojas te da se ne bi trebalo graditi na savi.

Upitan kako ocjenjuje mogućnost da SDP pobijedi na izborima i da Bernardić bude premijer, rekao je kako misli da je popularnost SDP-a samo rezultat katastrofalne situacije u HDZ-u. - Bernardić je po meni i dalje blijed - rekao je.

Upitan je i je li dobro što je Milanović postao predsjednik te je li glasao za njega.

- U drugom krugu jesam. Sigurno je bolje da je on pobijedio nego Kolinda Grabar-Kitarović. Svašta ja njemu zamjeram i oko desnice, međutim definitivno je bio bolji izbor. I ova inauguracija koja je skromna je pozitivan korak. Dao bih mu mjesec dva da vidimo kakav će biti pa će krenuti kritike s naše strane, što bi i trebalo.

Upitan ima li Milan Bandić nešto dobro ili što je iza njega dobro ostalo, rekao je: - Jedino Bundek. Razmišljao sam o tome. Što je on napravio s novcem?