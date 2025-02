Tomašević ostaje prvi izbor Zagrepčana, nema ozbiljnog protukandidata

Parlamentarni, EU i predsjednički izbori su iza nas; po mnogima, pred nama su jedni od najvažnijih izbora, koji će za tri mjeseca, kada se održavaju, pokazati koliko su nacionalne stranke snažne na lokalnom nivou te gdje će ih i koliko ugroziti neka nova, (ne)zavisna imena. Situacija je, naravno, najzanimljivija u srcu Hrvatske, u Zagrebu. Kako stoje stvari u Zagrebu, pokazuje istraživanje koje se provodi za Večernji list.

Zagrepčani nezadovoljni

Zadovoljstvo Tomaševićevim upravljanjem gradom otkako se provodi istraživanje nije bilo manje. Zagrepčana koji su potpuno ili uglavnom nezadovoljni je 45,80 posto, što je neznatno više nego jesenas, no onih koji su zadovoljni je 29,10 posto, a to je četiri postotna boda manje nego u posljednjem istraživanju. Neodređenih i neodlučnih je 25,10 posto, pokazuje istraživanje.

Na idućem pitanju situacija je još lošija za zagrebačkog gradonačelnika. Zagrepčani su se odredili prema pitanju funkcionira li Zagreb bolje otkako ga vodi Tomislav Tomašević. Potvrdno je odgovorilo 25,50 posto, u odnosu na njih 32,60 u rujnu, neodređenih je 15,80 posto, a čak 57,70 posto ispitanih smatra kako grad ne funkcionira bolje otkako je Tomašević gradonačelnik.

– To je također ozbiljan pomak u odnosu na rujanskih 49,10 posto niječnih odgovora na isto pitanje. Naposljetku, provjerili smo kako bi Zagrepčani birali kad bi u siječnju bili izbori za gradonačelnika. Prvi bi po broju glasova među onima koji bi izašli na izbore bio Tomislav Tomašević s postotkom sličnim potpori iskazanoj u prethodnim pitanjima – 30,08 posto. Na drugom je mjestu Ivica Lovrić s 12,15 posto. Na trećem se mjestu, smjesta preskočivši velik dio gradskih političara, pojavio Pavle Kalinić s 11,24 posto. Na četvrtom je mjestu Davor Bernardić s 9,08 posto. Peti je HDZ-ov Mislav Herman sa 6,02 posto, a iza njega Trpimir Goluža s 5,11 posto. Problema s lojalnošću stranačkih glasača nema samo Herman. Naime, SDP-ov kandidat Branko Kolarić ima samo 2,95 posto glasova ispitanika. Dinu Dogan biralo bi 0,91 posto, a nekog drugog 2,95 posto ispitanih. Neodlučnih je visokih 19,52 posto – navodi se u rezultatima istraživanja CroElecta.

Politička analitičarka Ankica Mamić smatra da je pitanje ulaska Tomislava Tomaševića u dugi krug apsolutno neupitno jer on sigurno ulazi u drugi krug, bez obzira na to što je mali postotak građana zadovoljan načinom na koji je Tomašević vodio grad.

– Ovdje imamo istu situaciju, isti problem kao na predsjedničkim izborima. Tomaševićevi protukandidati jednostavno nisu uvjerljivi. Iako je gotovo 40 posto nezadovoljnih Tomaševićevim radom, on je siguran za drugi krug izbora. Nebitno je, zapravo, tko će s njim ući u drugi krug, hoće li to biti Kalinić, Lovrić, Bernardić, Herman, Goluža. To je zapravo i teško reći i predvidjeti jer to ovisi o tome tko će uspjeti svoje birače natjerati da izađu na izbore. Zanimljivo je da je SDP, koji je dobio vjetar u leđa Milanovićevim uspjehom, odlučio ići s lošim kandidatom na izbore za Zagreb. Tko zna, možda je tu riječ o nekom dogovoru između SDP-a i Možemo, nekoj već dogovorenoj suradnji za lokalne izbore, pa su tako odlučili. Činjenica je da je SDP u ovom slučaju morao imati boljeg kandidata za prvog čovjeka Zagreba – smatra Ankica Mamić.

Dodaje da Lovrić i Kalinić ukupno, prema istraživanju, imaju 20-ak posto podrške birača te da su obojica Bandićevi ljudi koji su bili dio njegova najužeg kruga.

– No i HDZ i SDP daju loše kandidate, pa se postavlja pitanje postoji li tu neka agenda. Naime, za HDZ ili SDP tu bi utrku trčao svatko kome bi dali povjerenje i infrastrukturu, što je neovisnim kandidatima najteže postići. Rekla bih čak da postoji neki prijezir stranaka prema Zagrebu ili imaju skrivenu agendu prema Zagrebu. Neovisni kandidati postoje, no oni imaju problem probiti se kroz infrastrukture velikih stranaka. Kao da je Zagreb već "predan" – smatra A. Mamić. Slična je situacija i u drugim velikim gradovima, u kojima se prema aktualnoj situaciji čini kako ih se ostali i ne trude osvojiti, primjerice Rijeku ili Split.

– Kao da svima odgovara da se u Splitu stvari ne mijenjaju, posebno HDZ-u, koji je na zadnjim izborima u zadnji čas mijenjao kandidata, a i sada daje neuvjerljive kandidate koji ne mogu parirati Puljku. Tako je i u Zagrebu: tko god da uđe u drugi krug, nema šanse pobijediti Tomaševića, dakle i tu kao da je sve dogovoreno. HDZ će, naime, teško dignuti bazu birača za lošeg kandidata. Oni su se predali. Po meni, natjecanje u prvom krugu služi da liste koje prate kandidature dobiju neke bodove, odnosno glasove. Kandidati ne daju protuprijedloge za koje bi se Zagrepčani uhvatili i razmislili o drugoj opcije osim Tomislava Tomaševića. To je žalosno jer za građane bi bilo dobro da biraju između barem dvije dobre opcije – dodaje Ankica Mamić. I sama smatra da je Tomašević mogao kudikamo bolje utrošiti resurse i golem budžet koji ima za razvoj Zagreba u svom mandatu, ali alternativu, dodaje, nema.

Manje loša opcija

Slično misli i analitičar Tonči Tadić, koji kaže da je analiza u kojoj su Zagrepčani nezadovoljni Tomaševićem, a opet ga vide na mjestu gradonačelnika, zapravo uobičajena jer birači biraju iz onoga što je ponuđeno. A ako je odabir loš, biraju manje lošu opciju.

– Jedno je da ga se ocjenjuje varijantama da ili ne. Na takvom referendumu Tomašević ne bi prošao, ali kada bi bilo glasovanje u kojem su na listi on i ostali kandidati među kojima se bira, tada bi dobio relativnu većinu. Pri čemu bi, zapravo, većina birača ostala kod kuće. Zbog toga u Hrvatskoj imate izbore na kojima je moguća plebiscitarna pobjeda na izborima na kojima je 60 posto birača ostalo kod kuće. Tomaševića s vlasti skinuti može samo netko tko je potpuno nov i nepotrošen, nezavisni kandidat. – kaže Tonči Tadić.

