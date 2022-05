Tomašević: Neprihvatljivo da svi liječnici na Sv. Duhu imaju priziv savjesti

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je danas situaciju vezanu za priziv savjesti u jedinoj bolnici pod nadležnosti grada - Svetom Duhu.

"Meni je neprihvatljivo da apsolutno svi liječnici na ginekologiji i sve medicinske sestre imaju priziv savjesti i očekujem da se to riješi. Naravno, to se može riješiti na različite načine, ali želim i da se svi zakonski dozvoljeni prekidi trudnoće mogu obaviti u najvećoj gradskoj zdravstvenoj ustanovi u Zagrebu, a to je Sveti Duh", rekao je Tomašević, a prenosi HRT.

Od 359 ginekologa u Hrvatskoj, 164 ih obavlja pobačaje na zahtjev pacijentice dok se 195 priziva na savjest. U slučaju većeg broja liječnika s prizivom savjesti, svaka bolnica ima ugovor o obavljanju prekida trudnoće na zahtjev s izvanbolničkim ginekologom ili u funkcionalnoj integraciji s drugom bolnicom. Više o tome, možete pročitati OVDJE.