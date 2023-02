To su povezani svjetovi – u igrama se reklamiraju i Pfizer i KFC

Svijet videoigara i reklama je povezan. Niz je onih koji su ušli u taj virtualni svijet ne bi li se igračima reklamirali i – tim kanalima. Od hamburgera do cjepiva. Ništa čudno, igre igra više od tri milijarde ljudi. – KFC se reklamirao u igricama, bio im je cilj privući igrače koji su kod kuće, koji ne stignu kuhati, koji igraju, da naruče njihov proizvod – kaže Vjeko Srednoselec, stručnjak za marketing. Tolike milijarde ljudi marketinškim agencijama su veliki bazen interesa.

– Pitanje je samo kako spojiti brendove s potrošačima, a da taj spoj bude koristan i za njih, ali i za društvo, kulturu. Primjer je integracija Pfizera u igru Grand Theft Auto, u kojoj su igrači, prije nego što su trebali ići obaviti neku misiju, trebali doći i do punkta te obaviti cijepljenje u vrijeme kada se cjepivo pojavilo. Pa se i tim kanalima, u igrama, poticalo na cijepljenje. Primjer novih trendova je da danas čak i influenceri postaju – virtualni.

– Svijet postaje sve više virtualan, gameri provode dane i noći u drugim svjetovima, oni ne odlaze više fizički u trgovine, rijetko izlaze iz stana ili kuće. Važno je poznavati trendove koji su aktualni, ali i poznavati potrošače. Mnogi mislimo da znamo što potrošači traže, no treba pronaći točno koje su njima stvari relevantne, i to je onda pravi uspjeh. Primjer je influencerica iz Singapura koja je virtualna. Nedavno se virtualno prošetala kroz neki šoping-centar te objašnjavala zašto je super ići za Božić na to mjesto. Sve se mijenja – kaže.

