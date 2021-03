Tlo na Islandu treslo se sinoć 20 minuta, a onda je uslijedio niz potresa: 'Probudio sam se u šoku'

Na Islandu je sinoć oko 00:22 zabilježeno podrhtavanje tla koje je trajalo čak 20 minuta, a nakon njega zabilježeno je više potresa magnitude veće od 4 po Richteru. Najjači zabilježeni potres bio je u 2:02 magnitude 5 po Richteru, a epicentar mu je bio oko 3 kilometra jugozapadno od vulkana Fagradalsfjall.

"Probudio sam se u šoku", "Ovaj je trajao dugo", "Kao da valjak prolazi pored kuće", javljali su Islanđani na stranici EMSC-a.

Kako javljaju islandske nadležne službe, tremor tla bio je sličan onom koji se osjetio 3. ožujka kada je podrhtavanje trajalo satima. Dugo podrhtavanje, kakvo su osjetili Islanđani u prvim satima nedjelje, često dolazi prije erupcije vulkana. Ovo podrhtavanje dolazi nakon nakon više snažnih i tisuće slabijih potresa zabilježenih u posljednjih dva tjedna. Zbog svega toga su vlasti poduzele mjere pripreme za moguću erupciju vulkana koji se nalazi 30-ak kilometara od Reykjavika.

