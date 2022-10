Tko su gubitnici, a tko dobitnici rata u Ukrajini: 'Veliki je pobjednik NATO koji je neočekivano i neplanirano povećan i proširen'

Rat u Ukrajini najčešće je nazivan najznačajnijim prijelomnim događajem u svjetskoj geopolitici još od pada Berlinskog zida i raspada Sovjetskog Saveza. No, dok postoji više sličnosti, jedna je od najvećih razlika između 1989. i 2022. u tome što su tada bili jasni pobjednici i gubitnici, zemlje koje su profitirale od kraja komunizma i one koje su zbog toga nazadovale. Danas je manje jasno tko profitira, a tko nazaduje. Obrisi geopolitičkih pobjednika i gubitnika počinju se nazirati, ali linije koje ih dijele često su nejasne. Jesu li Sjedinjene Države pobjednik zato što se jedan od najvećih njihovih rivala muči u ratu ili su gubitnik jer u zemlji raste inflacija i najavljuje se recesija? Je li Kina pobjednik zato što Rusija nikada nije bila ovisnija o njoj ili gubi zato što rat šteti ekonomskoj ekspanziji? Što je s Europskom unijom i NATO-om? Navijaju li neke zemlje koje osuđuju rat u Ukrajini da se on zapravo nastavi, kao što tvrde neki komentatori?