Tko je Trumpov republikanac kojemu ne vjeruje republikanska desnica?

Kao i njegova prethodnica Nancy Pelosi, i novi predsjednik Zastupničkog doma Kongresa Kevin McCarthy dolazi iz Kalifornije, najbogatije i najmnogoljudnije savezne države, koja je ujedno i utvrda demokrata. Posljednja faza njegova političkog uspona obilježena je upravo njegovim samonametnutim suparništvom s dugovječnom i utjecajnom demokratkinjom.

Prvi republikanac u obitelji

McCarthy je još u izbornoj noći u studenome uvjeravao da će već sljedećeg jutra pobjeda biti u njihovim rukama, a da će omražena Pelosi biti prošlost. Međutim, pokazalo se da se McCarthy preračunao. Prošli su dani i tjedni dok su republikanci mogli proglasiti pobjedu u Zastupničkom domu, a ta je većina na kraju bila neočekivano tijesna, što je iznenadilo čak i demokrate. McCarthyjev izbor za predsjednika Zastupničkog doma pretvorio se u višednevnu ponižavajuću agoniju, kakva nije zabilježena u posljednjih 160 godina – izabran je tek u 15. pokušaju!

Foto: JON CHERRY/REUTERS Kevin McCarthy

McCarthy je rođen 1965. u kalifornijskom Bakersfieldu, gradu poznatom po proizvodnji nafte i country glazbi. Dolazi iz useljeničke obitelji, po ocu ima irske, a po majci talijanske korijene. On je ujedno i prvi republikanac u svojoj obitelji, s obzirom na to da su njegovi roditelji bili demokrati. Zastupnik u Kongresu postaje 2006., a nekoliko godina poslije počinje njegov uspon u unutarstranačkoj hijerarhiji, sve dok 2014., u vrijeme kada je na čelu Zastupničkog doma bio republikanac Paul Ryan, nije postao čelnik većine. Od tog trenutka McCarthy se pripremao za ostvarenje svog cilja – preuzimanje pozicije čelnika Zastupničkog doma – što je prestižna politička pozicija, koja u američkoj hijerarhiji vlasti dolazi odmah iza predsjedničke i potpredsjedničke. McCarthy je svjestan da je to vrhunac njegove političke karijere, a to je i razlog zbog kojeg je proteklih dana bio toliko uporan. U situaciji u kojoj bi drugi prihvatili poraz i prepustili mjesto nekom drugom, on je tvrdoglavo ustrajavao znajući da nikad više neće biti na korak od toliko željene pozicije.

McCarthyjevu karijeru obilježila je spremnost na kompromise, što mu je omogućilo politički uzlet, ali mu je na kraju postalo i golemo opterećenje, koje je u jednom trenutku dovelo u pitanje ostvarenje konačnog cilja. Iako je naposljetku pristao na sve zahtjeve male skupine najradikalnijih republikanskih zastupnika i Trumpovih pristaša, čime je postao talac ekstremne desnice u stalnoj opasnosti od defenestracije, za radikalnu desnicu on je ostao predstavnik establišmenta i "duboke države", premda je sve vrijeme ostao uz Donalda Trumpa, dobro procijenivši da će upravo Trumpova podrška biti od presudne važnosti za ostvarenje njegove glavne ambicije. Međutim, na kraju se pokazalo da Trumpova podrška nije bila dovoljna, i da bez McCarthyjeve prilagodljivosti i spremnosti na kompromise konačan uspjeh ne bi bio moguć.

Ponizna lojalnost

Slučaj je htio da je za čelnika Zastupničkog doma izabran upravo na drugu obljetnicu napada Trumpovih pristaša na Kongres, događaja koji je obilježio njegovu karijeru. McCarthy je bio šokiran tog dramatičnog dana, kada je i sam morao bježati spašavajući živu glavu od rulje koja je upala u zgradu Kongresa. Tog je dana vodio i ogorčeni telefonski razgovor s Trumpom, zahtijevajući od njega da opozove svoje pristaše. Svjedoci tvrde da su pale i psovke. Iako je McCarthy zatim javno osudio napad na Kongres, današnji čelnik Zastupničkog doma već koncem siječnja 2021. ponizno je otišao kod Trumpa na Floridu potvrdivši tako svoju lojalnost bivšem predsjedniku i njegovim suludim teorijama zavjere o ukradenim izborima.