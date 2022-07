Tko je spojio Hrvatsku? Jedan od nekad najmoćnijih HDZ-ovaca ili župan koji je nacrtao most na svoj plakat?

O gradnji Pelješkog mosta i spajanju krajnjeg juga s ostatkom Hrvatske zavladao je konsenzus. No nije uvijek bilo tako. To je posebna priča. Ono o čemu nikad nije postignut konsenzus i o čemu se još prepiru, prvenstveno SDP-ovci i HDZ-ovci, jest tko je prvi došao na ideju o gradnji mosta između Komarne na kopnenoj strani i Brijeste na pelješkoj strani i iznio je u javnosti.



Jedni tvrde da je to ideja pokojnog bivšeg SDP-ova dubrovačko-neretvanskog župana Ivana Šprlje, dok drugi tvrde da su Luka Bebić, nekad jedan od najutjecajnijih HDZ-ovaca i bivši predsjednik Sabora, ali i Županijski odbor HDZ-a Dubrovačko-neretvanske županije, pokrenuli ideju o Pelješkom mostu. Bebić i sada tvrdi da je on prvi u javnosti iznio prijedlog o gradnji tog mosta.