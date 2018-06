Tko je novi španjolski premijer: odbio Bibliju i raspelo na inauguraciji

Novi španjolski premijer socijalist (PSOE) Pedro Sanchez (46), ekonomist bez iskustva vladanja, prisegnuo je pred španjolskim kraljem Filipom VI. u palači Zarzuela nakon što je zastupnički dom izglasao nepovjerenje premijeru Marianu Rajoyu. Sánchez je prvi u povijesti španjolski premijer koji nije prisegnuo držeći ruku na Bibliji, a u dvorani nije na zidu bilo ni raspelo. Formirat će jednobojnu socijalističku vladu u kojoj će biti i najmanje jedan predstavnik Katalonske socijalističke stranke koja je dijelom PSOE-a. I nova katalonska vlada je prisegnula, a njezin predsjednik Quim Torra kazao je da ta vlada prihvaća mandat za osnivanje nezavisne države.

Preuzmimo rizik

“Razgovarajmo, preuzmimo svaki na sebe određeni rizik, sjednimo se za stol i razgovarajmo, vlada s vladom”, poručio je katalonski čelnik Quim Torra novom španjolskom premijeru Sánchezu, koji je ujedno sedmi španjolski premijer od pada Franca. Sánchez govori o novoj povijesnoj stranici te jamči štovanje ugovora s Europskom unijom. Za promjenu vlade odlučujući su bili glasovi Baskijske nacionalne stranke (PNV) čijih je pet zastupnika najavilo da će poduprijeti Španjolsku socijalističku radničku stranku (PSOE). Rajoya su ispred parlamenta dočekali njegovi sljedbenici kličući mu “predsjedniče, predsjedniče!”, a on se zaustavljao da pozdravi prisutne. “Bilo je korumpiranih osoba u Pučkoj stranci (PP), točno, ali PP nije korumpirana stranka”, kazao je Rajoy koji je upravo zbog korupcijskog skandala (tzv. slučaj Gürtel, korupcija i crni fondovi) koji je pogodio neke čelnike Pučke stranke i izgubio premijersko mjesto. Nije ni socijalistička stranka potpuno čista. I među njezinim članovima ima korumpiranih. Rijetko koja stranka koje je bila na vlasti nema među članovima i onih koji rado primaju novac. Sada dolazi do nove faze, pravog seljenja. Pravi potres nastat će idućih dana kada će doći do smjene najmanje 1300 dužnosnika, savjetnika u ministarstvima, vladinih povjerenika, veleposlanika, ljudi koje je postavljao desni centar Mariana Rajoya. Bit će zamijenjeni ljudima vezanim uz Sáncheza i njegove buduće ministre. Tko je Sánchez? Već je bio socijalistički čelnik u razdoblju od 2014. do 2016., ali je nakon poraza socijalista na parlamentarnim izborima morao dati ostavku. Ponovno je, iznenada, na kongresu u lipnju prošle godine osvojio čelništvo. Profesor je ekonomske strukture i povijesti ekonomske misli na pravnom fakultetu sveučilišta Camilo José Cela u Madridu.

Radio u BiH

Oženjen je i ima dvije kćeri. Gimnaziju i ekonomski fakultet završio je u Madridu. Magistrirao je ekonomsku politiku EU i javno upravljanje na sveučilištu u Bruxellesu. Pedro Sánchez član je PSOE-a od 1993., a kada je imao 26 godina bio je savjetnik socijalistu Dührkopu u Europskom parlamentu, a zatim je bio šef kabineta Visokog predstavnika UN-a u Bosni i Hercegovini Carlosa Westendorpa tijekom rata na Kosovu. Kralj Filip VI. mu je već jednom povjerio mandat za sastav vlade. Bilo je to 2. veljače 2016. Sánchez je pokušao sastaviti vladu s pokretom Ciudadanos, ali nije dobio povjerenje parlamenta (131 glas za, 219 protiv). Sada bi trebao imati više uspjeha na čelu “jednobojne” socijalističke vlade, ali ima potporu, osim katalonskih socijalista, i pokreta Podemos te nekih malih stranaka.

Sánchez je u svibnju 2018. zatražio glasovanje o nepovjerenju vladi Mariana Rajoya zbog skandala Gürtel te su se njegovoj stranci pridružili zastupnici Podemosa i drugih manjih stranaka. Za njegov prijedlog glasovalo je 180 zastupnika, a 169 ih je bilo protiv i tako je Sánchez automatski preuzeo vlast.