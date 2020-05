Tko je Maja Seršić, prva Hrvatica koja bi mogla zasjesti na sudačko mjesto u Haagu?

Profesorica Maja Seršić, renomirana stručnjakinja u području međunarodnog prava, hrvatska je kandidatkinja za sutkinju Međunarodnog suda u Haagu (ICJ), jedno o pet glavnih tijela UN-a. Intenzivno lobiranje među članicama UN-a traje, a bude li ove jeseni prof. Seršić izabrana, bit će prva osoba iz Hrvatske koja će od hrvatske samostalnosti sjesti među 15 sudaca tog najvišeg svjetskog sudskog tijela utemeljenog 1945.

Prije nje u tom je sudu sjedio samo jedan Hrvat, Milovan Zoričić, i to od 1946. do 1958. godine. Široj javnosti Zoričić je poznatiji kao jedan od utemeljitelja Hrvatskoga akademskog športskog kluba (HAŠK). Odabir profesorice Seršić jedan je od četiri prioriteta Hrvatske u trenutku kada obilježavamo 28. obljetnicu primanja u UN. Hrvatska, kako smo već pisali, također lobira za mjesto u Vijeću sigurnosti UN-a, gdje je sjedila od 2008. do 2009. Nova kandidatura odnosi se na 2030. i 2031., što možda izgleda daleko, ali države vrlo rano počinju skupljati potporu za to prestižno mjesto. Hrvatska lobira i za mjesto u Ekonomskom i socijalnom vijeću u razdoblju od 2022. do 2024. za te Komisiju za izgradnju mira za mandat od 2026. do 2027.

– Lobiramo i promoviramo kandidaturu profesorice Seršić. Upoznali smo sve države članice UN-a s kandidaturom i životopisom, napravili brošuru i istaknuli argumente zbog kojih mislimo da bi bila odličan izbor. Radimo u nekoliko krugova lobiranja. Zbog epidemije nisu bili moguće fizički susreti gdje bi se kandidatkinja predstavila na skupovima, ali radimo na tome da se predstavi video vezom – kažu iz MVEP-a.

Biografija Maje Seršić je opsežna – ta predstojnica Katedre za međunarodno pravo na pravnom fakultetu u Zagrebu bile je, između ostalog, suzastupnica u tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid, zastupnica Vlade i voditeljica tima RH pred arbitražom sa Slovenijom, a od 2002. je arbitar za rješavanje sporova o okolišu na Stalnom arbitražnom sudu u Haagu. Kandidate za Međunarodni sud u Haagu mogu predložiti samo nacionalne skupine država koje su navedene pri Stalnom arbitražnom sudu te je ove godine hrvatska skupina pokazala interes to i učiniti.

Suci se biraju svake tri godine na mandat od devet godina tako da u svakoj fazi istječe mandat trećini njih, pa tako i sucu iz istočnoeuropske skupine, u koju spada i Hrvatska, Slovaku Peteru Tomki. Iako je odradio dva mandata, ponovno ga kandidiraju i zasad je jedini protukandidat prof. Sertić, no treći mandat suca nije vjerojatan. Prije je Vlada zadužila MVEP da objavi natječaj s namjerom izbora kandidata, a Zrinjevac je poslao i pisma katedrama za međunarodna prava da predlože stručnjake te su potom sva imena proslijedili nacionalnoj skupini.

Oni su odabrali Maju Seršić i o tome formalno obavijestili glavnog tajnika UN-a Antónija Guterresa. Rok za podnošenje svih kandidata je u lipnju, dok bi u listopadu – ovisno o epidemiološkoj situaciji – procedura prešla u New York. Imena kandidata moraju proći i Vijeće sigurnosti i Opću skupštinu.