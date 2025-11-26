Tko je kandidat za najvišu vojnu dužnost u NATO-u? Ova europska zemlja mogla bi postati lider u Savezu

Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker izazvao je pravu buru u sjedištu Saveza kada je javno izrazio želju da jednoga dana Njemačka preuzme najvišu vojnu dužnost u Savezu, mjesto vrhovnog savezničkog zapovjednika za Europu (SACEUR), koje od osnutka NATO-a 1949. uvijek pripada američkom generalu ili admiralu. "Radujem se danu kada će Njemačka doći u SAD i reći: 'Spremni smo preuzeti SACEUR', rekao je Whitaker prošli tjedan na sigurnosnoj konferenciji u Berlinu. Kazao je da je takav scenarij još uvijek daleko, njegove riječi nisu prošle nezapaženo, posebno jer dolaze iz Trumpove administracije koja već mjesecima šalje signale da želi smanjiti američko vojno vodstvo u Europi.

Uloga SACEUR-a nije samo simbolična. Trenutni zapovjednik, američki general zračnih snaga istovremeno zapovijeda i svim američkim snagama u Europi (EUCOM). To znači da jedinstvenu komandnu liniju iz Washingtona preko NATO-a. Ako bi taj položaj preuzeo europski časnik, primjerice njemački, američke trupe u Europi više ne bi automatski bile pod zapovjedništvom NATO-a, što bi predstavljalo tektonski pomak u strukturi Saveza. "Odustajanje od SACEUR-a bilo bi praktički iznimno teško, gotovo nemoguće bez temeljne reorganizacije", kaže za Euronews visoki obrambeni dužnosnik jedne članice NATO-a. "Ali poruka je jasna: Amerika se želi postupno povući s čela europske sigurnosti", poručili su.

Ideja nije nova. Još tijekom prvog Trumpova mandatapostojali su planovi za smanjenje broja američkih vojnika u Njemačkoj. Iako se broj na kraju čak malo povećao, sadašnja administracija djeluje odlučnija. Prošli mjesec broj američkih vojnika u Rumunjskoj smanjen je s 4.000 na oko 1.000, a slični rezovi najavljuju se i drugdje. "Ono što držimo u Europi, ne možemo imati na Pacifiku“, objašnjava umirovljeni general-pukovnik Ben Hodges, bivši zapovjednik američkih snaga u Europi. "Resursi su ograničeni, a Kina je prioritet", dodao je. Njemački sigurnosni stručnjak Carlo Masala s münchenskog Sveučilišta Bundeswehra ide korak dalje. "Ovo je postupna deamerikanizacija NATO-a. Amerikanci neće otići preko noći, ali žele da Europljani preuzmu teret i vodstvo", kazao je.

Unatoč masovnom ponovnom naoružavanju koje Berlin provodi od 2022.većina sugovornika slaže se da Njemačka još nije spremna preuzeti ulogu SACEUR-a, ni politički ni vojno. "Berlin to još nije u potpunosti shvatio. Ali objektivno, trenutno je jedina zemlja u Europi koja ima i financijske i industrijske kapacitete da pokrene pravu europeizaciju obrane", poručio je.

U NATO sjedištu u Bruxellesu zasad nema službene rasprave o takvim naznakama. "To se ne očekuje u dogledno vrijeme“, kaže jedan visoki dužnosnik Saveza. Litavski izvori iz ministarstva obrane poručuju da potpuno povlačenje SAD-a iz NATO-a nije realno – Amerika i dalje treba Savez za globalni utjecaj.