SVJETSKI POZNAT SIMBOL

Tko je bio Hrvat koji je stvorio Kuću koja pleše? Obitelj prosovjetskih komunista spojio je Hruščov, urgirao kod Tita

Prije sedamdesetak godina, Prag je bio utočište neobičnoj skupini ljudi – bili su to komunisti iz Jugoslavije, njih oko 150, koji su u sukobu između Tita i Staljina stali na stranu sovjetskog diktatora te maštali o tome da će se Jugoslavija vratiti u istočni blok, a oni preuzeti vlast. Od toga na koncu nije bilo ništa jer se Tito pomirio sa Staljinovim nasljednikom Nikitom Hruščovom, koji mu je 1955. pokorno došao u Beograd, i do kraja života pazio da se više ne ponovi sukob sa SSSR-om iz 1948. Praška skupina emigranata u takvoj je konstelaciji snaga postala suvišna, no nekoliko desetljeća kasnije u Pragu se pojavila vidljiva i globalno poznata posljedica njezina postojanja. Radi se o zgradi na obali Vltave koja izgledom podsjeća na plesni par pa nosi naziv Kuća koja pleše (na češkom Tančící dům). Idejni je začetnik te neobične građevine, simbola suvremenog Praga i njegove najpoznatije novije znamenitosti, Hrvat Vlado Milunić koji ju je i projektirao zajedno sa svjetski poznatim kanadsko-američkim arhitektom Frankom Gehryjem.