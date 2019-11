Tisuće pritvorenih pripadnika Islamske države u Siriji su "tempirana bomba" - dužnosnik State Departmenta

Oko 10.000 pritvorenih pripadnika Islamske države i njihove obitelji u logorima u sjeveroistočnoj Siriji predstavljaju veliki sigurnosni rizik, rekao je utorak visoki dužnosnik State Departmenta, mada je milicija sirijskih Kurda saveznica Sjedinjenih Država potpuno sposobna čuvati ih.

"To nije posebno sigurna situacija", rekao je dužnosnik novinarima u konferencijskom telefonskom razgovoru. "To je tempirana bomba koja otkucava imati većinu od 10.000 zatvorenika od kojih su mnogi strani borci", rekao je on i ponovio stajalište Washingtona da ih treba vratiti u zemlje iz kojih su došli.

Islamska je država izgubila skoro sav svoj teritorij u Iraku i Siriji. Njezin bivši čelnik Abu Bakr al-Baghdadi ubijen je u američkom napadu prošli mjesec. Svjetski čelnici su pozdravili njegovu smrt, ali su sigurnosni stručnjaci upozorili kako skupina, koja je počinila grozote protiv vjerskih manjina i užasnula većinu muslimana, ostaje sigurnosna prijetnja u Siriji i izvan nje.

Saveznici su se brinuli da bi militantni Islamske države mogli pobjeći tijekom napada Turske na miliciju sirijskih Kurda koja je zatočila tisuće boraca te skupine i ima u logorima desetke tisuća članova njihovih obitelji.

"Imamo puno povjerenje u sposobnost SDF-a da osigura sve objekte za pritvor u kojima drži te ljude i održavati logor al-Hol, ali opet, ne želimo ništa od toga izložiti riziku iz bilo kojih humanitarnih, protuterorističkih ili drugih razloga", rekao je dužnosnik.