Težak izbor Jokićeva nasljedika na čelu ERS-a

Matko Glunčić, državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja, u utorak je za trajanja sedmosatne sjednice PSP-a bio najizgledniji kandidat za novog voditelja Ekspertne radne skupine.

Treći je to izbor u Hrvatskoj za voditelja ERS-a koji bi trebao biti nasljednik Borisa Jokića i Jasminke Buljan Culej, a vodeću bi poziciju izborio među petero protukandidata – Anite Šimić Bitunjac, Darka Androića, Ivana Prskala, Nevenke Maras i Sanje Bilač. No, u 22 sata sjednica PSP-a završena je bez imena kandidata – odluka je prolongirana za naredne dane.

Ministrica mu dala trojku

Kako neslužbeno saznajemo, sakupio je najviše ocjene – kako u prvom, tako i u drugom krugu koji se sastojao od intervjua, a čini se da Glunčić dio zahvala duguje i ministrici obrazovanja Blaženki Divjak. Kako neslužbeno doznajemo, Divjak, koja je sredinom ožujka kazala da je Glunčićeva prijava za voditelja legitimna, ali da nije realno očekivati da će biti izabran, u prvom krugu ocjenjivanja kandidata Glunčiću je dodijelila trojku. Veliko je to iznenađenje jer državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja i sama ministrica nisu u najboljim odnosima, a razlog nesuglasica Glunčićeve su kritike protiv reforme i kurikularnih dokumenata. Dapače, tajniku Glunčiću zabranjene su izjave nakon što je za službena puta ministrice, bez njezina znanja, istupio u javnosti i poručio da je izbor prethodne voditeljice ERS-a Jasminke Buljan Culej, zbog čijeg je netransparentnog izbora Divjak i prosvjedovala, bio bez nepravilnosti. Od tada do danas zaredali su problemi na relaciji Glunčić – Divjak. Štoviše, na jučerašnjoj višesatnoj sjednici na kojoj se birao voditelj ERS-a, čiji je zadatak usklađivanje dokumenata obrazovne politike, u prvom je planu bio tajnik koji je kroz vijeće roditelja uspio stopirati da se zagrebačka Osnovna škola Tina Ujevića koju pohađaju njegova djeca prijavi za eksperimentalnu provedbu “Škole za život”. U drugom krugu, onom koji je uključivao intervju, Glunčić, doznajemo, podršku ministrice Divjak nije imao. Tada je naznačila da mu prolaznu ocjenu za voditelja ERS-a ne daje.

Na pitanje Ministarstvu obrazovanja je li točna informacija da je Divjak Glunčiću u prvom krugu ocjenjivanja dala visoku ocjenu, nismo dobili odgovor. U Ministarstvu obrazovanja na naše su pitanje kojim su ocjenama ocijenjeni kandidati kazali da takav odgovor možemo dobiti tek naknadno – nakon što i voditelj i članovi ERS-a budu izabrani. Odgovora na isto pitanje, detaljnog prikaza ocjena svih kandidata nakon dva kruga izbora, nije bilo ni u Vladi. To gore jer Hrvatska sada već ima četvrtu ministricu obrazovnog sustava koja treba provesti reformu, a koja se više od svih prethodnika hvali upravo transparentnošću.

Proces izbora od siječnja

Iako do zaključenja broja nije izabran voditelj, sve je izglednije da će Divjak bespogovorno morati surađivati s tajnikom kojeg je naslijedila od Pave Barišića, a koji je ujedno bio i član prve formirane Stručne radne skupine za gimnazijski kurikulum i član skupine za kurikulum fizike. Nakon rada na tim dokumentima Glunčić je kritizirao i sadržaj na kojem je sam radio. Višesatnom jučerašnjom sjednicom Posebnog stručnog povjerenstva koje treba imenovati novog voditelja konačno bi bio završen ovogodišnji proces izbora voditelja koji traje od sredine siječnja, a koji je trebao biti gotov još u veljači. Nije, jer je ovaj izbor doživio najviše odgoda. Podsjetimo, kada je i konačno otvorena natječajna dokumentacija, a u prvom krugu ustanovljeno da samo dvoje kandidata zadovoljava uvjete, jedan od njih Glunčić, novih četvero kandidata dobilo je priliku da naknadno dokumentima dokazuje iskustvo u vođenju projekata, što je bio glavni uvjet natječaja. Takva dodatna dostava dokumentacije nije bila predviđena natječajem, no čini se da to sada nije bio problem. Drugi je veliki prekršaj u samom postupku natječaja upravo činjenica da je ministrica javno i za trajanja postupka izbora voditelja poručila kako jedan od kandidata, Glunčić, ne može biti izabran za voditelja, čime je kao suvoditeljica PSP-a prekršila dobru praksu natječaja.