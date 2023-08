Testirali smo drvene bojice. Koliko novca treba dati da bi vaš školarac bio zadovoljan?

Da ni naizgled tako jednostavna radnja kao što je kupnja drvenih bojica zapravo nije laka zna svatko tko je školarcu kupovao taj obavezan dio školskog pribora. Jer, police su ih prepune; ima ih posvuda: u dućanu, knjižari, papirnici, na kiosku… Cijene im dosta variraju. Koje odabrati? Isprobali smo pet paketa drvenih bojica različitih proizvođača. Odnosno, isprobala ih je 14-godišnja Kiara, tinejdžerica s izrazitom sklonosti prema crtanju i skiciranju koja u rukama i inače, odmah nakon mobitela, najčešće ima upravo bojice ili grafitnu olovku. Valjalo je najprije odabrati kandidate za naše testiranje. Skupe bojice namijenjene onima koji se intenzivnije bave crtanjem ovdje nismo ni gledali. Od kvalitetnih proizvoda, odlučili smo se za Faber-Castellove bojice jer su na glasu kao odlične i često ih se može naći u različitim akcijskim pakiranjima, zahvaljujući kojima na kraju ispadnu i povoljnije od nekih manje poznatih. Tako je i sada bilo – po cijeni od 2,91 euro u pakiranju od 12 drvenih Faber-Castellovih bojica (njemačka tvrtka) bile su još tri dodatne, od kojih svaka ima po dvije boje (pa je to ukupno 18 boja), a gratis je stiglo i oštrilo. Odlično oštrilo, kako se pokazalo.

S druge strane palete najjeftinije su drvene bojice koje smo našli u pakiranju od 12 komada. Bile su to bojice Buntstifte – i one od njemačke tvrtke - po cijeni od 1,06 eura. Pakiranje od 12 drvenih bojica Pelikan također poznatog njemačkog proizvođača stoji 2,55 eura. Nasumično smo još odabrali paket s 12 drvenih bojica Connect, hrvatske tvrtke, po 2,64 eura i brojčano jednake španjolske Carioca bojice po čak 3,99 eura. Carioca i Connect imali su potrebu na pakiranju istaknuti da su njihove bojice živahnih boja, što u Connectovu slučaju i vrijedi no Carioca nudi tek slabiji do srednji intenzitet boja.

Usporedno povlačenje ravnih i valovitih linija po papiru te iscrtavanje tanje i deblje crte, uz uzimanje cijene u obzir, već je odredilo neku rang listu isprobanih bojica. Na prvo je mjesto tu zasjeo Faber-Castell, za nijansu je manje isplativ Connect, a na trećem mjestu popisa drvenih bojica koje možemo preporučiti su Pelikanove.

Kod Carioca bojica intenzitet boje slab je do srednje jak, a sama bojica pretvrda, obojana površina ne može se bojom ujednačiti. Također, po onome što je obojano jednom bojom teško se izvlače linije drugom bojom pa se tako na našem oku trepavice jedva vide. Upravo zato što je tvrda, bolja je za izvlačenje tankih linija nego za bojanje. Plus Carioca paketa jest što ima i bojicu boje kože, bitnu kod crtanja ljudi. No, tu boju imaju i Faber-Castell, Connect i Pelikan. Nema je jedino u Buntstifte paketu drvenih bojica, ali izostanak te nijanse manji je problem.

- Da dobijem ikakvu boju, moram tako jako stiskati da derem papir – negodovala je tinejdžerica već kod jednostavnog izvlačenja linija.

Zahtjevniji zadatak crtanja ljudskog oka išao je još teže. Bojice su suhe, ostavljaju preslabi trag, ne može se postići ujednačenost obojane površine. Ideja ergonomskog trokutastog presjeka je da potiče djecu na pravilno držanje bojice – takav oblik ima i Connect..

Trokutastog su oblika, dakle, još i Connect bojice. Connectu je Faber-Castell na iscrtavanju jednostavnih linija pred nosom odnio prvo mjesto samo zbog ukupno bolje ponude: za neznatno veću cijenu daje šest bojica (boja) više te odlično oštrilo. Inače, i Connectove su boje intenzivne, lijepe. Bojica nije ni pretvrda ni premekana, taman je kako treba pa se njome može lijepo i bojati i izvlačiti tanke linije. Kod jednostavnog izvlačenja linija jednakih su karakteristika i Faber-Castellove bojice, s tim što su one u presjeku šesterokutne pa bolje leže u ruci onima koji nisu navikli na trokutaste. No, na konkretnom zadatku crtanja oka Connect se pokazao boljim od Faber-Castella, pa u ukupnom poretku dijele prvo i drugo mjesto zbog već spomenute odlične ponude Faber-Castell bojica.

- Osjećaj je kao da crtam pastelama. Odlične su! – zadovoljna je bila mlada umjetnica, jer je s Connect bojicama uspijevala stapati boje kako je zamislila.

Trećeplasirane Pelikanove bojice nešto su tvrđe i od Faber-Castellovih i od Connectovih no i one su u bojanju bile odlične. Minus im je što se zbog tvrdoće ne može postići stapanje boja, odnosno ujednačenost obojane površine. Kad se dobro naoštre daju se lijepo vući i tanke linije. Ugodne su i zbog oblika šesterokuta. Boje su intenzitetom poput Faber-Castellovih.