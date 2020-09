Zavrzlama s testovima na granici. Hrvatski stručnjak: Negativan nalaz ovog testa je bezvrijedan za kontrolu prijenosa virusa

Stranac koji godinama živi u Hrvatskoj, a ujedno je i član jednog benda iz Dalmacije, morao je imati negativan test na koronavirus kako bi išao na gažu u Hercegovinu. Policija ga je na graničnom prijelazu Bijača uputila u Vrgorac na testiranje i rekli su mu da je to najbliža opcija.

– Otišao sam u grad i raspitao se. Rečeno mi je da je tamo klinika. Nazvao sam broj na vratima jer je bila subota, izvan radnog vremena, i liječnik se pojavio nakon dvadesetak minuta. Ubo me u prst i rezultat je stigao nakon petnaestak minuta. Dao mi je taj papir i naplatio 400 kuna, bez računa. Na granici ga nisu skoro ni pogledali – ispričao je glazbenik za 24 sata.

Prema pravilima, stranci iz Europske unije, a član benda potječe iz EU, prilikom ulaska u BiH moraju priložiti negativan test na koronu. Priznaju se serološki i PCR testovi koji ne smiju biti stariji od 48 sati, a Hrvati su izuzetak. Hrvatska priznaje samo PCR test u slučaju da je riječ o državljanima zemalja koje nisu dio Europske unije, a rezultati se čekaju puno dulje od 15 minuta.

– Negativan nalaz ovakvog testa bezvrijedan je za kontrolu prijenosa virusa preko granica. Tu se očito radi o brzom serološkom testu čiji negativan nalaz znači da osoba nema protutijela, odnosno da nije bila u kontaktu s koronavirusom. Za sve prelaske granice traži se RT- PCR test, a i mi to tražimo za naše granice. Taj test nam kaže imamo li virus u našem respiratornom sustavu. Ovaj serološki test u ovoj situaciji ne znači ništa. Bilo bi bolje da je pozitivan jer znači da ste je preboljeli – rekao je za 24 sata dr. Branko Kolarić iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

Dodao je kako u nalazu testa iz ovog slučaja piše da je negativan te da se to ne bi smjelo priznavati na graničnim prijelazima.

Glazbeniku je test napravio dr. Pavao Petrović, vlasnik lokalne privatne poliklinike.

– Mi smo test kupili na tržištu, odobrilo ga je Ministarstvo i Vlada. Taj test vrijedi u cijeloj Europi i svijetu, vrlo je pouzdan, postotak pouzdanosti je 96, 97 posto. On vrijedi i masovno se radi. Nama u Vrgorcu blizu je granica i tuda masovno ljudi idu u Međugorje. To je masovno testiranje i to se masovno priznaje. Jedina smo poliklinika i ti ljudi dolaze k nama . Oni ih sami s granice šalju i to se priznaje. Pitajte njih na granici. Netko očito živi u svom svijetu pa ne poznaje situaciju na granicama. Trebate zvati Ministarstvo i pitati zašto odobravaju uvoz seroloških testova – rekao je dr. Petrović i potvrdio da je cijena testa 400 kuna.