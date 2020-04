Terza: Beethovenom „Odom radosti“ snimljenom mobitelima odaslali smo poruku zajedništva i prijateljstva

Da glazba ne poznaje granice, svima je dobro poznato. Da koronavirus ne poznaje granice i tjera ljude u karantene, tek smo nedavno saznali, a neki, nažalost i osjetili na vlastitoj koži.

No, potvrda da mu svi zajedno nećemo dopustiti da pobijedi je i nesvakidašnja i hvale vrijedna online glazbena suradnja simfonijskog orkestra The New Symphony Vienna na čelu sa šefom dirigentom Giuseppeom Terzom, inače Splićaninom s bečkom adresom i zbora opere Narodnog pozorišta u Sarajevu. I to uz pomoć današnjih pametnih mobitela.

O čemu je riječ za Večernji list ispričao je glazbenik Giuseppe Terza: „ U ovo vrijeme karantene i nemogućnosti zajedničkog muziciranja došli smo na ideju virtualnog orkestra i zbora. Glazba je univerzalni jezik koji ne poznaje granice ni različitosti...daje nam snagu, motivira nas...U ovoj godini Beethovena, želimo prenijeti njegovu poruku zajedništva i prijateljstva. Osobito u trenutnoj situaciji u kojoj nam je sve više osviješteno da postupak pojedinca ima velike posljedice – učinke na društvo.

Suradnja institucija, simfonijskog orkestra The New Symphony Vienna i zbora opere Narodnog pozorišta u Sarajevu, iz dva udaljena grada, urodila je takvim projektom.

U isključivoj komunikaciji i snimanju putem mobitela snimili smo izvadak iz devete Beethovenove simfonije – Ode radosti.

Ovo je dokaz da se združenim snagama uvijek mogu ostvariti dobre stvari i učiniti ovaj svijet boljim mjestom za življenje svih nas“. I što na kraju reći nego čestitke kreativnim glazbenicima. Ovu neobičnu virtualnu glazbenu suradnju možete vidjeti i čuti na linku: https://www.youtube.com/watch?v=ZFq9CwNeQ_U