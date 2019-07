Teoretičari zavjere: Zašto se nalazi X iznad Antarktike na Google Earthu?

Ljudi opsjednuti teorijama zavjere često "skaču" na najmanje neobičnosti i spremni su uhvatiti se za sitnice kako bi podržali svoje često sulude teorije, ili sami sebi otkrili neke nove koje im još nisu pale na pamet.

Tako se na YouTubeu prošle godine pokazao video tajanstvenog crvenog znaka "X" na Google Earthu.





Kako je objašnjeno u videu, znak se pojavljuje kada korisnik uključi vremensku postavku na Google Earthu. Taj znak nalazi se nad Antarktikom.

Kada se taj znak zumira čini se da pokazuje prema nečemu, a teoretičari zavjere vjeruju da je netko na nešto želio upozoriti...

"Je li to greška? Ili nam netko u Googleu pokazuje da X označava neko mjesto?", pitaju se autori videa.

Međutim, ljudi u komentarima ponudili su nekoliko logičnih objašnjenja za ovaj znak.

- Nagađam da je to oznaka za problem sa softverom kojim se treba pozabavite i koji je objavljen. Poput komentara u kodu koji kaže "popravite ovo". Potpuno moguće i logično - napisao je jedan korisnik, a drugi se nadovezao i rekao da mu se kao developeru upravo to dogodilo prije nekoliko dana.

Drugi su pak komentirali da je moguće da X označava južni pol, a neki su se odlučili i našaliti.

- To je Elvisovo tajno skrovište - napisao je jedan korisnik.

Antarktika je inače zanimljiva za jednu skupinu teoretičara zavjere - onih koji vjeruju da je Zemlja ravna ploča. Prije nekoliko mjeseci mnogi su mediji objavili vijest da ravnozemljaši čak planiraju krstarenje na Antarktiku kako bi dokazali svoju teoriju. Ta se informacija proširila nakon što je istaknuti ravnozemljaš Robbie Davidson, koji organizira krstarenje za svoje istomišljenike 2020. godine, rekao da bi želio istražiti Antarktiku jedan dan. Međutim, u međuvremenu je pojasnio da se taj put na Antarktiku neće dogoditi tijekom idućegodišnjeg krstarenja, koje će biti samo prilika za druženje i povezivanje.

Drugi ravnozemljaš Jay Decasby, koji razvija reality show o toj temi, rekao je da je za kraj debate o obliku Zemlje samo potrebno izmjeriti duljinu obale Antarktike. Uvjeren je kako bi na okrugloj Zemlji obala bila duga ispod 14.500 milja (oko 23.300 km) te tvrdi da postoji niz dokaza da je obala zapravo dulja od 60.000 milja (oko 96.000 km).

- To su bili učinili rani mornari (prije nego što je UN uspostavio svoj Ugovor o Antarktici koji je praktički učinio ilegalnim nezavisno i privatno istraživanje Antarktike) koji su uspjeli prijeći više od 60.000 milja, što nepobitno dokazuje model ravne zemlje, ali, kao i druge planine dokaza za ravnu Zemlju, to danas nije dovoljno za one koji vjeruju da Zemlja ima oblik lopte - mudruje Decasby.

