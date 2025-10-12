Temperature lagano padaju, ali i dalje ugodno: Očekuje nas sunčan početak tjedna, ali uz pokoji oblak i kap kiše na kopnu

U unutrašnjosti nas čeka djelomice sunčano vrijeme, uz povremenu naoblaku – posebno na istoku gdje bi moglo biti i nešto više oblaka. Na moru i uz Jadran – pretežno sunčano, javljaju iz DHMZ-a.

"U ponedjeljak u istočnoj Hrvatskoj umjereno do znatno oblačno, poslijepodne lokalno može biti pokoje kapi kiše. Vjetar povremeno umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura oko 8 °C, najviša dnevna oko 17 °C.



U središnjoj Hrvatskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i uglavnom suho. Vjetar većinom slab. Lokalno je moguća kratkotrajna jutarnja magla. Temperatura zraka ujutro najniža 6 i 8 °C, a poslijepodne najviša od 17 do 19 °C.



U Gorskoj Hrvatskoj djelomice sunčano, a na sjevernom Jadranu pretežno sunčano i toplo. Ujutro po kotlinama mjestimice magla, u Lici i najsvježije. Vjetar uglavnom slab, na moru slaba i umjerena bura, podno Velebita ujutro lokalno jača. More većinom malo valovito. Najviša temperatura zraka od 15 °C u gorju do 24 °C na otocima.

U Dalmaciji podjednako kao u nedjelju - sunca, vedrine i ugodne topline neće nedostajati. Poslijepodne temperatura zraka od 22 do 25 °Ca. Ujutro slaba do umjerena bura, a od sredine dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno do malo valovito.Prevladavajuće sunčano u ponedjeljak ostaje i na krajnjem jugu Hrvatske. Vjetar uglavnom slab sjeverozapadni i jugozapadni uz većinom mirno do malo valovito more. Ujutro mjestimice bura. Temperatura zraka mnogima ugodno visoka, najviša dnevna oko 23 °C, a jutarnja na obali i otocima oko 16 °C", prognozirao je, dipl. ing. za HRT

U danima pred nama očekuje se djelomice sunčano, na moru često i pretežno sunčano vrijeme.

Na kopnu će biti i povremeno više oblaka, osobito u ponedjeljak i utorak, kada lokalno može pasti malo kiše. Ujutarnjim satima ponegdje je moguća kratkotrajna magla.

Vjetar će uglavnom biti slab, u utorak prolazno umjeren sjeverni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura i mjestimice sjeverozapadnjak. U utorak bura jača, a u srijedu ponegdje može biti i jaka, no do četvrtka će slabjeti.

Temperature zraka bit će u blagom padu, izraženijem u unutrašnjosti, kažu iz DHMZ-a.

"U nastavku tjedna u unutrašnjosti djelomice sunčano, pri čemu u utorak, oblačnije lokalno i s malo kiše. Četvrtak u prvom dijelu dana sunčaniji, ujutro mjestimice magla. Vjetar većinom slab sjeveroistočni, u utorak ponegdje umjeren, a na istoku Hrvatske još sjeverozapadni. Temperatura zraka malo niža, od srijede pogotovo jutarnja, pa lokalno može biti i slabog mraza.



Na Jadranu pretežno sunčano, u utorak na sjevernom dijelu povremeno oblačnije. U četvrtak je na jugu izgledan porast naoblake i vjerojatnosti za malo kiše. Puhat će umjerena bura, u srijedu i četvrtak uglavnom na sjevernom dijelu i jaka, a podno Velebita su vrlo vjerojatni i olujni udari. Dnevna temperatura malo niža, no i dalje relativno toplo.", prognozirao je Tomislav Kozarić.