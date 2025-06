Danas preko 30°C, sutra još toplije! U dvije regije jači pljuskovi i grmljavina

Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, vrlo toplo, a u unutrašnjosti i vruće. Na zapadu se povremeno očekuje umjerena naoblaka, a popodne i navečer uz umjeren do jak razvoj oblaka u sjevernim krajevima su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, većinom u Međimurju i Hrvatskom zagorju gdje mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, u gorju i jak. Na Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 27 i 31 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Idućih će dana biti pretežno sunčano. U četvrtak su u Istri mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar umjeren, u gorju i na sjeverozapadu povremeno i mjestimice vrlo jak jugozapadni. Na Jadranu će do četvrtka puhati većinom umjereno jugo. Bit će vrlo toplo, a u većini predjela unutrašnjosti i vruće.

Foto: DHMZ

"I u nastavku tjedna na Jadranu obilje sunčanih sati, osobito na srednjem i južnom dijelu. Pritom i blagi porast temperature - zraka i do 30 °C, a more će sve češće biti ugodno za kupanje. Puhat će slabo do umjereno jugo, u petak će oslabjeti. Na kopnu se idućih dana nastavlja pretežno sunčano vrijeme te u većini krajeva vruće, uz najvišu dnevnu temperatura zraka na istoku i 33 °C. Jutarnje vrijednosti bit će podjednake kao početkom tjedna. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uglavnom u gorju i na sjeverozapadu", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.