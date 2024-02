Temperature idu do 19°C, a onda nova promjena. No stižu i novi problemi...

Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, oblačnije uz zapadu obalu Istre. Vjetar će biti većinom slab, na istoku sredinom dana do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura bit će od 14 do 19 °C, stoji u vremenskoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Sutra, u subotu, bit će pretežno sunčano uz postupni porast naoblake sa zapada. Navečer na sjeverozapadu može ponegdje pasti malo kiše. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 0 do 5, na moru od 5 do 10 °C. Najviša dnevna od 11 do 16 °C.

Foto: DHMZ

Kako navodi HRT, premda će temperatura zraka biti i dalje viša od prosječne, od utorka i srijedu se povećava vjerojatnost za jaku buru s olujnim udarima na sjevernom Jadranu te za snijeg u najvišem gorju.

"Idućih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano te i dalje iznadprosječno toplo. Više oblaka u zapadnim krajevima bit će u noći sa subote na nedjelju i potkraj ponedjeljka, kad će mjestimice biti i slabe kiše. Na Jadranu idućih dana pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U drugom dijelu ponedjeljka na sjevernom dijelu naoblačenje do kraja dana ponegdje s kišom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a u ponedjeljak će na sjevernom dijelu zapuhati umjerena bura", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Nad naše krajeve u višim slojevima atmosfere nastavlja se pritjecanje toplog zraka afričkog porijekla koji nosi i veće količine saharskog pijeska koji će obojati nebo u žućkastu boju. Manja količina nestabilnog zraka premješta se sjeverno od Alpa i djelovat će u subotu navečer i u noći na nedjelju u našim sjevernim i istočnim krajevima unutrašnjosti na povećanje naoblake, javlja prognostičar N1, koji također ističe da početak tjedna počinje uz manji pad temperature i slabu buru na sjevernom na Jadranu. Temparatura će i dalje biti iznad prosjeka za godišnje doba.

GALERIJA Od kultne građevine ostao je samo maleni dio: Ovako sada izgleda hotel Marjan