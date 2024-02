Temperature i dalje proljetne, izdano žuto upozorenje za tri regije, uskoro promjena vremena

Vrijeme će danas biti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno te iznadprosječno toplo za doba godine. Poslijepodne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj dulja sunčana razdoblja. Malo kiše može pasti uglavnom na Jadranu i u predjelima uz njega. Puhat će umjeren i jak, u gorju na udare i olujan jugozapadnjak, a na moru većinom umjereno, prema kraju dana ponegdje i jako jugo. Najviša temperatura većinom između 13 i 18 °C.

Za danas je za tri regije, zagrebačku, osječku i gospićku, izdano žuto upozorenje zbog vjetra koji će puhati do 65 kilometara na sat.

Iznadprosječne temperature nastavjaju se i sutra. Bit će umjereno do pretežno oblačno, iznadprosječno toplo te u većem dijelu zemlje vjetrovito. Povremena kiša uglavnom na širem riječkom području i u dijelu Gorskog kotara, poslijepodne i drugdje na sjevernom Jadranu. Puhat će umjeren i jak jugozapadni i južni vjetar, na Jadranu jako i vrlo jako jugo. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 9 i 13 °C. Najviša dnevna od 14 do 19 °C, u gorju ponegdje niža.

Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, sunčano i stabilno vrijeme nastavit će se do nedjelje kada dolazi promjena. Već u noći na nedjelju u središnjoj Hrvatskoj očekuje se kiša koja će padati cijelu nedjelju te u ponedjeljak, a past će i temperatura zraka za nekoliko stupnjeva te će u ponedjeljak najviša dnevna iznositi 10 stupnjeva Celzijevih. Na istok zemlje promjena stiže u utorak.