Temperatura će se penjati i do 19 stupnjeva, no za jednu regiju izdano upozorenje

Hrvatsku u ponedjeljak očekuje u većini krajeva bar djelomice sunčano te razmjerno toplo vrijeme s najvišim dnevnim temperaturama zraka između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Ujutro mjestimice ima magle. Prijepodne će se prolazno naoblačiti, a na sjevernom Jadranu niska naoblaka mogla bi se zadržavati veći dio dana. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni i zapadni, na istoku zemlje i sjeverozapadni, a duž obale ponegdje jugoistočni.

Danas je za zagrebačku regiju izdano žuto upozorenje zbog jakih udara vjetra. Mjestimice jaki udari jugozapadnog i zapadnog vjetra, u višim predjelima i olujni. Vjetar će puhati brzinom većom od 55 kilometara na sat, upozorio je DHMZ.

Slično vrijeme bit će i sutra. Na Jadranu i područjima uz njega umjereno do pretežno oblačno, a mjestimice i vrlo malo kiše. U središnjim i istočnim područjima većinom sunčano i suho. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar s jakim, u gorju i olujnim udarima, a na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 6°C, na Jadranu od 6 do 11°C. Najviša dnevna uglavnom između 11 i 16°C, u središnjim i istočnim predjelima od 15 do 18°C.

