Tajvanska vojska odvratila osam kineskih zrakoplova

Tajvanske zračne snage u nedjelju su odvratile osam kineskih zrakoplova koji su ušli u obrambenu zonu otočne države, objavilo je tajvansko ministarstvo obrane, u vrijeme povišenih tenzija u Tajvanskom tjesnacu.

Tajvan se duže od godine dana žali na česte misije kineskih zračnih snaga u njegovoj blizini, često na jugozapadnom dijelu njegove Zone identifikacije protuzračne obrane (ADIZ).

Kineska flota u nedjelju je uključivala šest borbenih zrakoplova J-16, avion protiv podmornice i jednu nadzornu letjelicu, priopćilo je ministarstvo kasno u nedjelju.

8 PLA aircraft (Y-8 ASW, J-16*6 and KJ-500 AEW&C) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on October 31, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/8u6V7JbtXn pic.twitter.com/YBS5i7Cmgo