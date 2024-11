Tajne snimke u aferi Pet zvjezdica su zakonite

Kada je u prosincu 2007. poduzetnik Goran Štrok, "naoružan" skrivenim snimačem ušao u hotel Palace kako bi se našao s Ivom Žeravicom, u to vrijeme pomoćnikom predstojnika Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, sigurno nije mislio da će i 17 godina kasnije, predmet tog sastanka, i dalje biti nešto čime će se baviti – sudovi. No afera Pet zvjezdica, koja je pokrenuta zahvaljujući Štroku jer je snimio, a zatim USKOK-u prijavio da ga Žeravica te poduzetnici Antun i Antoan Kralj, traže oko 400.000 eura mita, postala je kao i sve slične afere – pravosudna priča bez kraja i konca, a kamoli pravomoćne presude. Stoga ne čudi što je nedavno Visoki kazneni sud (VKS) odbio žalbu Žeravice i Kralja, koji su tražili da se iz spisa kao nezakonit dokaz izdvoje snimke tajno snimljenih razgovora.

Tajne snimke problem su od početka, još od istrage u više je navrata traženo njihovo izdvajanje kao nezakonitog dokaza jer je obrana tvrdila da je dio tih snimki nastao prije no što je Štrok postao USKOK-ov pouzdanik, pa se ta zavrzlama raspetljavala tri i pol godine. Splitski sud čak je bio i odbio optužnicu, no Vrhovni sud tu je odluku nakon žalbe USKOK-a poništio. Na kraju su tajne snimke, koje su nakon što je Štork postao USKOK-ov pouzdanik, bile pokrivene nalozima suca istrage, ostale u spisu kao zakonit dokaz, što je obranama sporno do danas. Sada i VKS tvrdi da su tajne snimke zakonite, što znači da će 16 godina od podizanja optužnica i 11 godina nakon prve pravomoćne, oslobađajuće presude, afera za suđenje Pet zvjezdica početi – iznova.

Istraga u aferi Pet zvjezdica pokrenuta je krajem 2007., optužnica je podignuta 2008., suđenje je počelo 2012., prva nepravomoćna presuda donesena je 2013., Vrhovni sud ju je ukinuo 2016., a odluka kojom je Županijski sud u Splitu odbio zahtjev obrana za izdvajanjem nezakonitih dokaza donesena je u travnju 2024., a tu je odluku sada potvrdio i VKS. Uglavnom, u aferi Pet zvjezdica USKOK je teretio Žeravicu i oca i sina Kralja, inače poduzetnike, da su od Gorana Štroka, koji je u inkriminirano vrijeme bio vlasnik dubrovačkog hotela Bellevue tražili ukupno 440.000 eura kako bi mu pribavili potrebne dozvole. On im je mito odbio dati, umjesto toga je to traženje mita snimio, nakon čega ih je prijavio USKOK-u.

Osim snimke na kojoj ga traže mito, Štrok je USKOK-u dao i vrlo detaljan iskaz, a nakon što im je prijavio Žeravicu i oca i sina Kralja, njihovi razgovori tajno su snimani po nalogu suca istrage. No 2013. splitski Županijski sud zauzeo je stav da je Štrokov iskaz, a i tajne snimka na kojoj se čuje da ga Žeravica i Kralj traže mito, nedovoljno za osuđujuću presudu, pa su optuženici oslobođeni zbog nedostatka dokaza. Splitskom sudu sporan je bio Štrokov iskaz koji su proglasili neuvjerljivim, dok su obrane optuženika smatrali vjerodostojnim. No 2016. Vrhovni je sud tu presudu ukinuo, naloživši novo suđenje pred potpuno izmijenjenim sudskim vijećem. I tako 2024., afera Pet zvjezdica kreće – iznova. Što se tiče zahtjeva za izdvajanjem nezakonitih dokaza koji je odbijen, Žeravica je tražio da se iz spisa izdvoje sve tajno snimljene video i tonske snimke sastanka između Žeravice i Štroka, što je odbio prvo prvostupanjski sud, a zatim i VKS. Optuženici su tvrdili i da nalozi suca istrage nisu dovoljno dobro obrazloženi, no VKS smatra da to ne znači da nalozi nisu valjani, a tajne snimke zakonit dokaz.

