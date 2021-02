Ivan Radić saborski je zastupnik HDZ-a i čelnik osječkog ogranka te stranke. Najizvjesniji je HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Osijeka, a pred njim je veliki izazov, s obzirom na to da ta stranka još nikada u povijesti nije bila na vlasti u ovom gradu. Taman nakon lokalnih izbora proslavit će 34. rođendan. Osječki HDZ vodi nešto dulje od tri godine. U saborske je klupe prvi put sjeo u prosincu 2015. godine. Izabran je u Sabor ponovno na posljednjim parlamentarnim izborima lani u srpnju. Po struci je inženjer građevinarstva, završio je Građevinski fakultet u Osijeku.

Iako je još neslužbeno, vaše se ime spominje kao HDZ-ova kandidata za gradonačelnika Osijeka. Jeste li spremni za predizbornu utrku, koji su vam najveći aduti?

Uskoro ćemo na tijelima stranke donijeti službenu odluku o kandidatu, no već dugo pripremamo se za izbore i još važnije za posao koji nas očekuje nakon izbora. Osijek je godinama zanemarivan i sad je prilika da iskoristi sve potencijale od fondova EU, nacionalnog proračuna, Županije i kvalitetnih ljudi na gradskoj razini. Imamo podršku i povjerenje premijera, i osobno, ako budem u prilici, dat ću sve svoje vrijeme, energiju i poznanstva da bismo grad smjestili uz bok najuspješnijim srednjoeuropskim gradovima. Nisam opterećen nikakvom prošlošću i otvoren sam prema svima koji mogu dati dodanu vrijednost gradu. Svatko tko ima kvalitetu i želi raditi u korist grada je dobrodošao.

Prema nekim analizama, HDZ je nikad bliže osvajanju vlasti u Osijeku. Je li vam to na neki način i teret, i kao potencijalnom kandidatu i kao čelniku ogranka? I zašto vi, konkretno, mislite da HDZ sada ima šansu?

Svjestan sam da smo favoriti i to me veseli, prije svega zbog prilike koja se otvara za Osijek. Sve se posložilo tako da u sljedeće četiri godine oživimo grad. S druge strane, birače i izbore doživljavam maksimalno ozbiljno. Trebamo zaslužiti njihovo povjerenje, a onda ga i opravdati u sljedeće četiri godine, a to podrazumijeva puno rada.

Kako gledate na činjenicu da najveća stranka u Hrvatskoj nikada nije imala gradonačelnika u Osijeku?

Zato sad kad pokažemo da Osijek pod vodstvom HDZ-a može bolje, spojit ćemo barem tri mandata, kao što sam siguran da će Ivan Anušić to napraviti na županijskoj razini. Više puta analizirali smo to o čemu govorite i donosili različite zaključke, ali ono što je najvažnije jest to da smo izvukli pouke. Idemo bez fige, jedinstveni, punom snagom i s najboljim što imamo.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Osječki HDZ oduvijek je bio “nemirno tlo”. Vi ste čak 22. čelnik tog ogranka u 30 godina njegova postojanja. Iza vas su tri godine mandata. Jeste li posložili situaciju?

Baš to je ta promjena. Stabilni, složni oko toga što želimo napraviti u gradu i organizirani kao nikad ranije. Ivan Anušić tu je dao velik doprinos i vjerujem da smo zajedno primjerom pokazali kako tako postižemo izvrstan izborni rezultat, kao što je bio na prethodnim parlamentarnim izborima.

Mnogi će reći da i osječki HDZ ima šansu upravo zahvaljujući uzletu Ivana Anušića, koji je postao najprepoznatljivije lice osječko-baranjskog HDZ-a još od vremena Branimira Glavaša, pa i izabran za potpredsjednika stranke... Slažete li se s time?

Osobnost, rad i rezultati Ivana Anušića prepoznati su na svim razinama. S razlogom su ga građani izabrali baš na svim izborima na kojima se kandidirao. Pobijedio je više puta u svojoj općini, u županiji i na parlamentarnim izborima. Imati ga na svojoj strani ne samo kao podršku nego i kao savjetnika, prijatelja i suradnika velika je stvar za nas i mene osobno. Posao koji radi na županijskoj razini ono je što želimo preslikati i na grad, no još snažnije s obzirom na potencijale koje Osijek ima. Osijek ima najjaču ekipu ikad – od župana Anušića, ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataše Tramišak pa do predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića... Možemo otvoriti svaka vrata i sve je na nama.

Otkad ste član HDZ-a i zašto ste se uključili u tu stranku?

U HDZ sam se učlanio s dvadesetak godina. Uvijek me privlačilo društveno djelovanje kroz politiku. Došao sam na poziv prijatelja, ali obiteljski odgoj i vrijednosti formirali su me tako da je to za mene bio jedini izbor. Politička opcija desnog centra koja smješta našu zemlju u europski kulturni i civilizacijski krug predstavljala je tada i danas najbolji izbor za našu zemlju.

Imate 33 godine, hoće li vam mladost biti plus ili minus na izborima? Osijek je dva mandata zaredom birao politički iskusnog, starijeg gradonačelnika...

Svaka dob nosi svoje prednosti i mane. Posljednjih godina dosta kolega mojih godina pokazali su se kao dobri ministri u Vladi premijera Plenkovića, kao gradonačelnici i načelnici, a u okruženju imamo i čelnike država koji su unijeli brojne pozitivne novosti u politiku. Vjerujem da će se i u mom slučaju to pokazati kao prednost. Imam energiju, motivaciju, političko i radno iskustvo za zaokret koji je potreban Osijeku. Vrijeme je u našem gradu za nove politike, svježe ideje i mlade snage, a naravno da ću se potruditi da oko sebe imam i starijih suradnika čije savjete i iskustvo trebam. Nitko se nije rodio kao gradonačelnik i uvijek ću nastojati učiti od boljih od sebe. Posao gradonačelnika, ako ga radite kako treba, izuzetno je operativan i fizički naporan. Vidjeli smo, nažalost, kako to izgleda kad imamo gradonačelnika koji to nije u stanju, a na početku je imao dobrih poteza i ideja.

Tko će vam, odnosno HDZ-u, u gradu biti veći protivnik – ljevica ili Domovinski pokret? Sam Miroslav Škoro je Osječanin...

Poštujem političke protivnike, no razmišljamo i ovisimo isključivo o sebi. Znamo što možemo napraviti za grad i predstoji nam zadobiti povjerenje naših sugrađana. Ne mislimo se baviti ni Škorom ni ljevicom. Cilj je stabilna vlast koja se neće svađati i inatiti, nego izvući najbolje za grad. Zadar, Rijeka, Šibenik, Dubrovnik.. svaki od tih gradova imao je svoj period koji je pametno iskoristio. Ne želim da Osijek još jednom ostane zanemaren.

Slavoniju, pa tako i Osijek, pogađa iseljavanje. Kako riješiti ili barem ublažiti taj problem? Jeste li vi ikada razmišljali o odlasku?

Time da prije svega vratimo povjerenje da se u Osijeku mogu raditi dobre stvari. Rade to svakodnevno naši IT-ovci, rade to Nenad Bjelica, nogometaši i drugi sportaši, brojni naši kulturnjaci, poduzetnici i mnogi, ali sad je vrijeme da to počne raditi i lokalna politika. Transparentna, suvremena i vrijedna gradska uprava može puno napraviti da se promijeni dojam o gradu, kako među Osječanima tako i među onima izvana. Jedna od bitnih stvari je i bolja povezanost s ostatkom Hrvatske, a onda i Europe. Tu prije svega mislim na modernu željeznicu do Zagreba i veći broj linija iz Zračne luke. Za takve projekte potrebni su vizija, znanje i dobra komunikacija sa svim razinama vlasti. Osijek je prelijep, siguran grad, taman po mjeri za kvalitetan obiteljski život. Na kraju radnog dana odem trčati, srećem prijatelje gotovo svaki dan i ne želim nigdje drugdje živjeti. To je moj grad u kojem sam sretan i želim da se moja djeca rode i žive u Osijeku.